Слуцкий дал характеристику инциденту с визами США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на ситуацию с невыдачей виз россиянам для поездки на Генассамблею ООН.

«Я для себя здесь (в Нур-Султане) запланировал важные встречи. Я свои ООНовские встречи передвинул на сутки», – сказал Слуцкий, уточнив, что изменения в его графике не связаны с ситуацией с визами, передает РИА «Новости».

При этом, комментируя действия посольства, Слуцкий назвал ситуацию с визами «провокационной заминкой» и выразил уверенность, что членам делегации все равно дадут визы.

«Я их (проблем с визой в США) не знаю. Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утвержденной президентом – не важно, России или любой другой страны – могут не выдать визу в главную международную организацию», – сказал Слуцкий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что не получил вовремя визу США, поэтому не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В подобной ситуации оказались Леонид Слуцкий и еще восемь сотрудников МИД.

Мария Захарова назвала это «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя.

Накануне также не смогли получить американские визы несколько членов делегации Ирана, которые должны сопровождать президента страны Хасана Роухани на Генеральную Ассамблею ООН.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал угрозы США не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН, шантажом и давлением.

Напомним, сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.