Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

Главным политическим событием прошедших выходных стала Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Российскую делегацию на ней возглавлял Сергей Лавров, отметившийся жесткой пикировкой с Западом и рядом ярких высказываний. Эксперты сочли выступление главы МИД достаточно необычным. И вот почему.

В Мюнхене в воскресенье завершилась 55-я Международная конференция по вопросам безопасности – международный дискуссионный клуб, который собирает политическую элиту из более чем 40 стран мира для переговоров по военно-стратегическим вопросам, проблемам безопасности и геополитики.

Лавров удивил необычностью выступления

Российскую делегацию на мероприятии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Свою речь он сконцентрировал, прежде всего, на конструктивной повестке. Развеяв распространяемые спекуляции, он подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном Евросоюзе. По словам министра, ЕС сделал выбор в пользу «натоцентричности», позволив втянуть себя в бессмысленное противоборство с РФ, в результате чего несет многомиллиардные убытки от навязанных санкций. Однако Москва по-прежнему готова к сотрудничеству и созданию единых экономических пространств в Евразии. В том числе через выстраивание устойчивого диалога между «единой Европой» и Евразийским экономическим союзом.

«Реалии XXI века диктуют необходимость отказа от рецидивов колониального мышления, от философии «железных занавесов» и «санитарных кордонов», – подчеркнул Лавров, приведя в пример успешное взаимодействие ЕАЭС с азиатскими интеграционными проектами.

Такая речь главы МИД выглядела довольно необычно. «Лавров в некоторой степени удивил тем, что его выступление было достаточно лаконичным и очень сдержанным по тональности. Обычно он куда более жестко артикулирует российскую позицию», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, присутствовавший на конференции.

Это вполне оправданное решение и в каком-то смысле даже выигрышное, многие здесь говорили о том, что Лавров поступил скорее правильно, не пускаясь в длинные разъяснения российской позиции, отметил Кортунов. «В нынешней ситуации кого-то в чем-то убеждать – дело неблагодарное. Можно сколько угодно снова повторять нашу позицию. Но она же всем давно известна, сильно не изменилась, никаких новых инициатив на данный момент Россия выдвигать не собирается, о чем говорил и президент», – подчеркнул собеседник.

По мнению Кортунова, Лавров сделал упор на вторую часть конференции, то есть на двусторонние контакты. А их было так много (около 20), что сам министр в шутку посетовал на недостаточную изоляцию России. «Для него это было основное.

Судя по всему, у него были очень продуктивные разговоры с хозяевами – с немцами. Не только с министром иностранных дел, но и с немецкими бизнесменами. Были и другие встречи – с американцами, с японским министром иностранных дел и с рядом других деятелей.

Это та работа, которая ведется на постоянной основе. И с этой точки зрения программа была насыщенной и продуктивной», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что не только Лавров вел активную работу. «Команда от МИДа была очень сильная. Здесь была целая группа заместителей министра. Был Сергей Рябков, который выступал, в частности, по контролю над вооружениями, и Александр Грушко, который выступал по вопросам европейской безопасности», – указал Кортунов.

Запад пытается навязать всем свои «правила»

Тем не менее не обошлось и без «отбивания» нападок Запада на Россию. Ведь каждая Мюнхенская конференция – это еще и такой раунд косвенной полемики, напомнил Кортунов.

Так, в ответ на очередные байки о некой мифической дестабилизации в Черном и Азовском морях Лавров еще раз подчеркнул, что инцидент с кораблями ВМС Украины был не чем иным, как предвыборной провокацией украинского президента Петра Порошенко. Министр напомнил, что еще в сентябре другие корабли ВМСУ без всяких проблем преодолели Керченский пролив, так как соблюдали инструкции по безопасности, а для особо яростных русофобов подчеркнул, что территориальные воды РФ, границы которых нарушили украинцы, являлись таковыми еще до референдума в Крыму.

Рассказал он и про идущие «ни шатко, ни валко» переговоры в «нормандском формате», результаты которых, равно как и Минские соглашения, откровенно саботируются Украиной при потакании Запада, который вместо того, чтобы заставить Киев выполнять договоренности, придумывает какие-то новые форматы и планы.

Досталось от главы российской дипломатии и самому говорливому из нынешних членов британского правительства Гэвину Уильямсону, постоянно выступающему с хамскими выпадами против РФ. «Если вы слушаете таких людей, как министр войны – о, извините, министр обороны – Соединенного Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться», – подчеркнул Лавров, говоря о российском присутствии в Арктике. При этом он отметил, что, по мнению России, сотрудничество на арктическом направлении не требует какого-либо военного компонента, а вот цели активизации НАТО в регионе еще только предстоит понять.

Не оставил без внимания Лавров и выдумки про российское вмешательство в вопрос о госнаименовании Македонии. «И сам Йенс Столтенберг, и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и кто-то из американцев, по-моему, министр обороны США – всего пять или шесть ведущих западных политиков приезжали в Скопье и публично призывали голосовать на референдуме за изменение названия республики. Публично и открыто. Если бы мы сделали хотя бы сотую долю от этого, против нас были бы введены новые санкции. А этим «пассажирам первого класса» все сходит с рук», – возмутился министр.

В этой связи глава МИД напомнил Западу понятие «нормы международного права», которое там раньше очень любили, однако в последнее время все чаще подменяют на некий «порядок, основанный на правилах». По его словам, западные страны сейчас зачастую просто сами придумывают «правила» для интерпретации международных конвенций и договоров. Так они действовали в Косово, так же действуют теперь и в Венесуэле. «Беспредельный характер всего происходящего, по-моему, очевиден даже моим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно говорили на эту тему», – подчеркнул министр.

В Балканы Лавров ткнул Запад носом и по другому вопросу. «Когда в ходе бомбежки Белграда целями становились пассажирский поезд, двигающийся по мосту, или телевизионный центр, это тоже считалось нормальным», – заявил он. И подчеркнул, что подобным интерпретациям международного гуманитарного права Россия, в отличие от западных стран, следовать не намерена при освобождении Идлиба, контролируемого террористами: «Уверен, они (военные) поступят иначе, чем так, как уничтожались террористы в Ракке, где до сих пор на улицах лежат трупы мирных жителей и мины, которыми никто не занимается».

Расставил министр точки над i также в вопросе о том, кто же на самом деле не способствует политическому урегулированию в Сирии. «Различные планы стран, которые нелегитимно находятся на сирийской территории, тем более планы вовлекать туда еще больше нелегитимных «игроков», отнюдь не помогают делу», – объяснил министр, напомнив, что США никак не определятся – то ли они выходят из Сирии, то ли выходят не совсем, то ли их там заменит некая ЧВК, то ли французы и британцы.

«Очень важно, что на фоне некоторых стратегических метаний наших западных партнеров Лавров продемонстрировал последовательность российской позиции.

Он показал, что российская позиция принципиальна. Это самое важное в условиях нашего нестабильного и противоречивого мира», – подчеркнул Кортунов.

Есть поводы и для критики

Телеграм-канал «Глядь» отметил излишне мягкие заявления Лаврова по поводу признания продюсера Би-би-си о постановочном характере химической атаки в сирийской Думе. Конечно, он подчеркнул, что Запад знал о провокации и даже участвовал в ее подготовке, а заодно и указал на связь «Белых касок» с разведслужбой Великобритании МИ-6.

Однако вполне можно было пойти дальше и напомнить о том, что такие провокационные действия британских СМИ – нельзя исключать, что тоже аффилированных со спецслужбами Британии – чуть не привели к ракетным ударам по территории Сирии и поставили весь мир перед угрозой столкновения двух ядерных держав, считают авторы телеграм-канала.

В то же время Андрей Кортунов отметил, что готов понять, почему Лавров сейчас не склонен раздувать историю относительно постановочного репортажа Би-би-си. «Сейчас идут очень сложные консультации относительно возможности совмещения Астанинского процесса по Сирии и, по крайней мере частично, того процесса, который начался в Стамбуле. Это очень сложная и деликатная игра. Сейчас есть более важные задачи и желание ситуацию не обострять», – объяснил эксперт.

А вот в другом вопросе глава МИД, наоборот, ответил слишком резко. В ответ на вопрос корреспондента Washington Post о том, что намерена сделать Россия, чтобы предотвратить «новые преступления Башара Асада против своего народа», Лавров заявил: «Что бы я ни ответил, вы все равно напишете то, что сами посчитаете нужным. Так что – пишите что хотите».

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков восхитился тем, как Лавров поставил на место американского журналиста. Однако такой ответ главы МИД сразу родил массу абсолютно ненужных РФ пересудов о якобы хамстве и грубости российского министра.

«Я присутствовал на целом ряде мероприятий с участием Лаврова в Европе. И этот вопрос задается всегда. И поэтому я понимаю, что Лаврову уже надоело отвечать на этот вопрос. К тому же, он скорее риторический, поскольку все всё понимают. Так что неслучайно, что он вызывает определенное раздражение», – отметил Кортунов.

Тем не менее дипломат столь высокого уровня, как Лавров, все-таки вполне мог еще раз ответить на набивший оскомину вопрос и добиться того, чтобы западные журналисты написали не то, что сами хотят, а то, что сказал министр.

Почему Путин проигнорировал конференцию

Стоит отметить, что председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер очень надеялся увидеть во главе российской делегации президента Владимира Путина или премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако они ответили отказом, что многих очень удивило, ведь, казалось бы, это такая удачная возможность для российских первых лиц лишний раз выразить свою позицию.

Однако такой раз был бы именно «лишним». Предлагать Западу нечто новое, как это сделал Путин на аналогичной конференции в 2007 году, Россия сейчас не намерена. Кроме того, никаких важных решений в Мюнхене не принимается, а соответственно, столь высокая представленность России ни к чему. Как подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, это обычное протокольное мероприятие: «Мало ли сейчас этих конференций».

«Есть еще одна причина, почему я здесь чаще всех выступаю – это оттого, что ты очень долго находишься на своем посту», – заявил в начале своего выступления Лавров, обращаясь к Ишингеру, председательствующему на Мюнхенской конференции с 2008 года. Конечно, это обычный дипломатический протокол и вежливость, однако стоит все же вспомнить, кто такой Ишингер. Немецкий дипломат, хотя сейчас и призывает к улучшению отношений с РФ, долгое время выступал с антироссийских позиций – был активным противником ослабления санкций против России, призывал поставлять Украине летальные вооружения, а в 2007 году на переговорах о будущем статусе Косово заявлял, что РФ поддерживает Сербию, исключительно чтобы помешать дальнейшему расширению НАТО.

Кроме того, стоит отметить, что конференция в последние несколько лет превратилась в площадку для обвинений Москвы, от которых ее представители вынуждены «отбиваться». А для этого абсолютно незачем приезжать главе государства и вполне можно обойтись присутствием Сергея Лаврова. И он с данной задачей прекрасно справился. К российской стороне стали больше прислушиваться, подытожил сам министр.