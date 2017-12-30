Как Россия отвечала на внешнеполитические вызовы 2018 года

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30 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
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    Главные победы России в 2018 году

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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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          Как Россия отвечала на внешнеполитические вызовы 2018 года

          На тет-а-тет Путина и Трампа возлагались огромные надежды, но в итоге отношения двух стран испортились дальше некуда   30 декабря 2018, 11:43
          Фото: Leonhard Foeger/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Анна Кукушкина,
          Андрей Резчиков

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          Ушедший год ознаменовался новым охлаждением отношений с Западом, а наш диалог с Вашингтоном почти угас. На этом фоне особенно ярко смотрится победа российской стратегии на Ближнем Востоке, в Сирии. Именно благодаря российскому участию в 2018 году на большей части Сирии воцарился мир. Но насколько удачно наша страна отвечала на внешнеполитические вызовы на других направлениях?

          Завершается 2018 год – замечательный хотя бы тем, что все войны и конфликты на Земле оказались ограниченными, локальными и, к счастью, не переросли в нечто большее. Что касается политической палитры, то она была весьма пестра событиями.

          Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что некоторые внешнеполитические задачи нашей дипломатии остались не выполнены. Но не всё, к сожалению, зависело от России.

          «Мы все надеялись, что этот год принесет позитивный перелом в российско-американских отношениях, возлагались надежды на встречу Путина и Трампа, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Надеялись, что в Штатах каким-нибудь образом ситуация успокоится. Но ничего этого не произошло. Встреча в Хельсинки состоялась, но она не дала позитивных результатов. Санкции усиливаются, более того, США практически уже решили выйти из Договора по РСМД».

          Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов полагает, что в этом году произошла окончательная деградация наших отношений с разными частями Запада. Произошло «прекращение какой-то бы то ни было содержательной коммуникации с США» за одним исключением – Ближний Восток, Сирия.

          «В остальном повестка дня исчезла и формы связи с США превратились в какой-то фарс», – считает Лукьянов, добавив, что отношения с Евросоюзом зашли в тупик по иным причинам, чем с американцами, но результат тот же. «Европа полностью погрузилась в свои внутренние проблемы, и активность на российском направлении для нее – максимум – это способ внутренней консолидации, но не более того. Никаких сил и энергии на Россию у нее нет», – уверен политолог.

          Вызовом для Москвы становится тот факт, что «российская сторона еще не вполне поняла, что на этом направлении вообще ничего не будет происходить и даже не надо обращать на это внимание, тратить время и усилия».

          Истории успеха Москвы

          Зато Россия добилась больших достижений в восточном направлении. «Сейчас выходим на 100 млрд долларов торговли с Китаем – это очень даже неплохо, и у нас открываются новые перспективы. В этом году официально была расширена ШОС, туда вошли Индия и Пакистан. Это создает и определенные сложности, но и много новых возможностей тоже. Идут подвижки в отношениях с Японией», – сказал Кортунов.

          А вот миротворческая миссия на Корейском полуострове откровенно не удалась, признают эксперты. Год назад, когда Пхеньян сильно публично поругался с Пекином, возник шанс на усиление роли Москвы.

          «Был момент, когда у России оказались самые лучшие отношения с КНДР из всех великих держав, которые так или иначе были задействованы в конфликте, – говорит Кортунов. – Но в марте – апреле отношения между Пхеньяном и Пекином стали выправляться. И стало очевидно, что именно Пекину принадлежит самая важная роль в этом переговорном процессе».

          Впрочем, летом Трамп решил выйти на двусторонний формат – напрямую общаться с Пхеньяном через голову китайцев.

          «Пока что позиция Трампа заключается в том, что он сам может договориться с северокорейским лидером Кимом. Единственное, в чем он нуждается, – это чтобы все остальные (Китай, Россия, Южная Корея) дружно навалились бы на Пхеньян в случае, если КНДР попытается саботировать достигнутые с американцами договоренности», – говорит Кортунов.

          Но это не означает, что Россия не может сыграть никакой роли. У нас есть свои позиции и свои контакты. В итоге мы все равно вернемся к многостороннему формату.

          К главным внешнеполитическим загадкам года стоит отнести ситуацию, возникшую вокруг ИГИЛ*. Год назад казалось, что эту группировку уже почти добили. Однако затем натиск на нее ослаб. Камнем преткновения остается вопрос курдского анклава в Африне, вопрос наступления войск Асада на север Сирии.

          «Фронтальное наступление, подобное штурму Алеппо, привело бы к значительным жертвам среди гражданского населения, – говорит он. – Я считаю, что скорее хорошо, чем плохо, что от этого наступления отказались. Это позволит вести более точечную стратегию, минимизировать жертвы, избежать провокаций с использованием химического оружия».

          А главное – в этом случае удастся избежать разрыва между Россией и Турцией, почти неизбежного в случае, если силы Асада будут добивать ИГИЛ. Ведь эта группировка, говорит Кортунов, «это вещь текучая, как ртуть, мы можем очистить какой-то один участок, ИГИЛ может воспроизвестись в другом месте». Поэтому одной чисто военной победы здесь недостаточно.

          «Необходима политическая, социальная победа, а это означает, что нужно думать о постконфликтной реконструкции Сирии»,

          – говорит Кортунов. Но в любом случае успех в борьбе с ИГИЛ, достигнутый совместными усилиями разных стран, от России до США, безусловен.

          «Сирия – наш успех, возведенный в степень умелой изощренности: политической, дипломатической, которую Россия проявляет и которая превосходит ожидания, – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. – Никто не предполагал, что начатая три года назад сирийская операция приведет к столь весомым результатам, после которых Россия рассматривается сейчас как самое влиятельное государство на всем Ближнем Востоке.

          Трудности с соседями по СНГ

          Говоря об итогах дипломатических усилий России на постсоветском пространстве, эксперты упоминают в первую очередь Украину, Белоруссию и Армению.

          «Основные вызовы у нас по-прежнему шли с юго-западного направления, то есть с Украины. По итогам года можно сказать, что отношения даже ухудшились. Но хорошо, что не произошло крайних действий – то есть прямого боестолкновения. Этого удалось не допустить», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

          В отношениях с Минском ситуация выходит на момент истины. Сколько бы Лукашенко ни говорил о братстве и союзничестве, для этого нужно выполнить те условия интеграции, которые прописаны в договоре о Союзном государстве, считают эксперты.

          По словам Жарихина, Лукашенко не желает выполнять взятые на себя политические обязательства, но при этом требует от России выполнения всех экономических обязательств.

          «Парадокс: главный союзник России не признает территориальную целостность России, не признает Крым российским. Но при этом он хочет, чтобы Россия считала Белоруссию в экономическом плане своей частью. Так не бывает», – резюмировал эксперт.

          Отношения с Арменией еще тоже не устаканились. «В Ереване сменилась власть. Но Армения находится в более сложной геополитической ситуации, которая ограничивает телодвижения Еревана на внешнеполитической арене. Армения просто не может себе позволить ссориться с таким союзником, как Россия. Это будет безумием. Но у Армении иногда случаются не столько недружественные, сколько неуклюжие жесты, вызванные недостаточностью опыта у команды Пашиняна», – продолжил собеседник.

          «Думаю, в следующем году в целом все будет нормально. На каком-то уровне будет достигнут компромисс с Белоруссией, армянские власти тоже успокоятся. Но общая ситуация в мире не способствует углублению интеграционных инициатив на постсоветском пространстве», – посетовал Жарихин.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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