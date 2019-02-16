Пушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYT

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков похвалил ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова журналисту американской The New York Times.

«Отличный ответ дал Лавров на вопрос журналиста New York Times: что намерена сделать Россия, дабы «предотвратить новые преступления Асада против своего народа». «Что бы я ни ответил, – сказал Лавров, – вы напишете то, что хотите. Так что пишите». Это и есть поставить на место», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Лавров принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу он встречался с коллегами из разных стран, а также с президентом Молдавии Игорем Додоном.