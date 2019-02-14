Обнародован план встреч Лаврова в Мюнхене

Глава МИД Сергей Лавров встретится с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Японии Таро Коно во время визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«На полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, двусторонних и многосторонних встреч», – цитирует официального представителя МИД Марию Захарову РИА «Новости».

Так, прорабатываются двусторонние встречи Лаврова с министрами иностранных дел Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии.

«Отдельно переговоры сейчас прорабатываются с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи, генсеком НАТО. Предстоит контакт со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности», – отметила Захарова.

Ранее генсек НАТО выражал желание обсудить ДРСМД с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.