Столтенберг собрался поговорить с Лавровым о ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает встретиться на Мюнхенской конференции по безопасности с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить в том числе ситуацию вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я рассчитываю встретиться с министром Лавровым в Мюнхене. Я думаю, что важно вести диалог с РФ на разных уровнях, особенно, когда мы сталкиваемся с таким числом вопросов, как сегодня, в том числе, возрастанием напряженности и нарушением ДРСМД», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».

Он также сообщил, что на встрече министров обороны НАТО 13-14 февраля не будут обсуждаться планы развертывания наземных ядерных ракет в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД, передает ТАСС.

«Мы начинаем подготовку к миру без ДРСМД, но мы не обсуждаем размещение наземных ядерных ракет в Европе. Наш ответ будет согласованным, взвешенным и сбалансированным, однако я не могу сейчас спекулировать о наших планах», – заявил он.

Столтенберг добавил, что в НАТО не рассматривают возможности вывода своих сил из Афганистана, хотя альянс и «не намерен оставаться в этой стране вечно».

Накануне генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.