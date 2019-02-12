НАТО объявило о подготовке оборонных мер в ситуации с разрывом ДРСМД

Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в то же время размещение новых ракет не планируется, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России. Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что министры обороны альянса обсудят развертывание Россией «нескольких дивизионов ракет 9М729». Столтенберг добавил, что договор якобы соблюдала только одна сторона, и в такой ситуации соглашение не может гарантировать безопасность. Именно поэтому, считает генсек НАТО, США «при полной поддержке союзников» объявили о выходе.

«Это решение вступит в силу через 6 месяцев. У России есть последняя возможность поступить ответственно – вернуться к соблюдению договора, – и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью», – добавил он.

Генсек НАТО снова заявил, что альянс «не хочет новой гонки вооружений», так как это «ни в чьих интересах».

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО беспрецедентно наращивает военный потенциал вблизи границ России.

«Факты, которые невозможно не видеть, – это беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО, военной инфраструктуры и войск на границах России. Беспрецедентное, многократное увеличение учений как на Балтике, в Черном море, так и в воздухе», – сказал он.

Накануне Столтенберг также заявил, что НАТО не откажется от ядерного оружия, пока этого не сделают Россия и Китай.

7 февраля генсек НАТО заявил, что альянс хочет «сохранить договор», «усилить контроль над вооружениями», также он отметил беспокойство Москвы по поводу того, что ДРСМД «запрещает оружие, которое разработали и разместили такие страны, как Китай, Индия, Пакистан или Иран».