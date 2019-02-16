Лавров встретился с Додоном в Мюнхене

Глава МИД Сергей Лавров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности провел встречи с коллегами из разных стран, а также с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Второй день конференции Лавров начал с участия в деловом завтраке с представителями бизнес-кругов России и Германии, на котором также присутствовал глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА «Новости».

Лавров также встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, главой фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, главами МИД Судана Мухаммадом Ахмедом Ад-Дирдири, Монголии Дамдином Цогтбаатаром, Того Робертом Дюссеем.

Кроме того, в субботу у Лаврова запланированы встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно и членом политбюро ЦК КПК и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

Ранее он провел переговоры со своими коллегами из Сербии и Армении Александром Вучичем и Зограбом Мнацаканяном.

Накануне Лавров встретился с главами МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, Южной Кореи Кан Ген Хва, Хорватии Марией Пейчинович-Бурич, Нидерландов Стефом Блоком, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе, немецким коллегой Хайко Маасом.