Пушков объяснил, чем так важна Мюнхенская конференция

«Безопасность неделима – резкое ухудшение ситуации в Европе приведет к ухудшению ситуации на Дальнем Востоке», – заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя для газеты ВЗГЛЯД повестку конференции по безопасности в Мюнхене.

Мюнхенская конференция из европейского форума безопасности уже превратилась в международный дискуссионный форум, который собирает политическую элиту из более чем 40 стран мира.

«Теперь, помимо европейских лидеров, лидеров стран НАТО, туда приезжают практически со всего мира», – отметил Пушков.

По словам сенатора, все это доказывает востребованность конференции как «идеального места встреч, бесед, переговоров» для множества политиков, дипломатов, общественных деятелей по военно-стратегическим вопросам, проблемам безопасности и геополитики.



Говоря о повестке Мюнхенской конференции, Пушков подчеркнул важность вопроса европейской безопасности, который будет поднят Россией.



«Мы будем поднимать этот вопрос в связи с тем, что США намерены выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это решение может вызвать серьезный кризис», – считает он.

Пушков отметил, что несмотря на заявления НАТО об отсутствии планов размещать ракеты с ядерным оружием на территории европейских стран, ситуация может измениться.

«Намерение – это одно, а политика – другое», – пояснил он, напомнив о нарушенном обещании НАТО в 1990-е годы не размещать базы в новых странах северного альянса.

Другой горячей темой Мюнхенской конференции Пушков считает будущее контроля над вооружением. По его словам, если США осуществят намерение выйти из договора СНВ-III, срок которого истекает в 2021 году, начнется неконтролируемая гонка вооружений.

На конференции также обсудят региональные вопросы. По мнению Пушкова, будет поднята тема будущего Сирии, а именно «необходимости перехода от соперничества к согласованным усилиям по политическому урегулированию, прекращению военных действий».

Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в социальной сети фотографию завтрака в виде рожицы на Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что скоро участникам мероприятия будет не до смеха.

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности у главы МИД России Сергея Лаврова запланированы встречи с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Японии Таро Коно.