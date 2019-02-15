Захарова: Участникам Мюнхенской конференции будет не до смеха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в социальной сети фотографию завтрака в виде рожицы на Мюнхенской конференции по безопасности.

На снимке, размещенном в Instagram Захаровой, видна порция с ветками ягод, половинками киви и булочки, составляющими рожицу на тарелке. «Через час будет уже не до смеха», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности у главы МИД России Сергея Лаврова запланированы встречи с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Японии Таро Коно.

Кроме того, пройдут двусторонние встречи Лаврова с министрами иностранных дел Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии.