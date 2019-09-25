Лавров заявил о необходимости переноса международных встреч из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что невыдача американских виз членам российской делегации для поездки на Генассамблею ООН говорит о необходимости перенести некоторые международные мероприятия из Нью-Йорка.

«Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН», – сказал Лавров, отметив, что практически вся российская делегация, заявленная для участия, не получила визы, передает ТАСС.

«Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям», – добавил министр.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок.

Мария Захарова назвала это «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя. А Кремль пообещал жесткую реакцию на новый визовый скандал с США.

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая министерскую встречу «астанинской тройки» на Генассамблее ООН, отметил «любезность» США, которые не оставили его без визы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.