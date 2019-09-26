Лавров пообещал США «сюрприз» после скандала с визами

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит «сюрприз» в ответ на невыдачу членам российской делегации американских виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», – сказал Лавров в ответ на вопрос об ответных мерах России, передает РИА «Новости».

Ранее Госдеп, комментируя отказ в выдаче виз части российской делегации для поездки на Генассамблею ООН, заявил, что признает свои обязательства перед ООН.

Не смогли получить визы США в срок 10 человек из российской делегации. В МИД России ситуацию назвали «возмутительным примером неуважения членов ООН» со стороны США, подчеркнув, что россияне вовремя подали документы на визы.

В Кремле пообещали жесткую реакцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.