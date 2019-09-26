Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российским делегатам на ГА ООН

Государственный департамент США признает свои обязательства перед ООН, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, комментируя отказ в выдаче виз российской делегации для поездки на Генассамблею организации.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению со штаб-квартирой ООН», – передает ФАН заявление Госдепа.

В ведомстве не уточнили, что послужило причиной для решения не выдавать визы российским делегатам.

«Визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством», – констатировали в Госдепе.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок.

В МИД России ситуацию назвали «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН», подчеркнув, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя. В Кремле пообещали жесткую реакцию на новый скандал с США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.