Соловьев оценил слова Лаврова о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи

«Сергей Лавров знает, какие фамилии назвать, чтобы доставить очевидный спектр эмоций «нашим политическим партнерам», как их обычно называет наше руководство», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал то, что глава МИД России напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

«Идеи Сталина, как выясняется, живут до сих пор», – заметил Владимир Соловьев. Поясним – глава МИД России Сергей Лавров в развернутом интервью изданию «Коммерсант» напомнил: «Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи».

«Сергей Викторович (Лавров) прекрасно понимает, что сейчас иные времена», – подчеркнул Соловьев, добавив, что в любом случае упоминание имени Сталина вызовет очевидные эмоции у «западных партнеров».

Лавров напомнил о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи, комментируя недавний демарш американских властей – отказ в выдаче виз российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. В МИД России подчеркивали, что США грубо нарушили свои обязательства страны-хозяйки международной площадки. «То, что себе позволили американцы, действительно, беспрецедентно. Поэтому праведный гнев руководителя внешнеполитического ведомства России абсолютно оправдан», – отметил Соловьев.

Добавим, что Лавров назвал «прозорливым» предложение Сталина о размещении главной площадки ООН в Сочи. «Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», – сказал глава российской дипломатии.

«Я не думаю, что можно будет перенести штаб-квартиру в Сочи», – заметил по этому поводу Соловьев. « Точнее, нечего будет переносить в Сочи, потому что отношение Дональда Трампа к ООН таково, что вряд ли Америка будет еще долго мириться с существованием этой структуры, которая ей не нужна ни для каких целей и задач. Такие задачи, как вторжения в другие страны, решаются без решения Совбеза ООН, равно как и принятие санкций».

Теперь американцы все решают сами, либо со своими партнерами по НАТО, констатировал Соловьев. Он напомнил заявление Трампа на той же сессии Генассамблеи ООН о том, что наступает время суверенных государств, и его многократные высказывания как в адрес ООН, так и любых других международных организаций. «Все это не внушает оптимизма, что Америка будет продолжать «играть» в ООН», – подчеркнул Соловьев.

«Таким образом, могут попросить штаб-квартиру ООН уйти из США и искать где-нибудь другую площадку. Брать ли нам? А зачем? – заметил собеседник. – Мы лучше свои форматы создадим. Это вопрос, при решении которого меня спрашивать не будут. Олимпийские объекты в Сочи есть, инфраструктура города прекрасная, климат хороший. Если они попросят сильно-сильно, можем пустить переночевать».

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