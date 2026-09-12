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Российским гимнастам разрешили выступить в Париже под флагом World Gymnastics
Российские спортсмены на этапе World Challenge по спортивной гимнастике в Париже будут вынуждены выступать под флагом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
Российские участники этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике во Франции не смогут использовать национальную символику, передает ТАСС. Спортсмены выйдут на арену под названием команды World Gymnastics – 2. Белорусские атлеты получили аналогичный статус и будут соревноваться как первая команда федерации.
Турнир пройдет в Париже с 26 по 27 сентября. Представители пресс-службы Международной федерации гимнастики подчеркнули, что запрет на использование государственных флагов связан с июльским решением исполкома организации. При этом возвращения к нейтральному статусу не произошло, а временные меры вызваны требованиями властей принимающей страны.
На предстоящие соревнования заявлены восемь отечественных гимнастов. В состав команды вошли Тимофей и Матвей Акиньшины, Сергей Найдин, Илья Заика, Алексей Ростов, Александра Ануфриева, Лейла Васильева и Алена Глотова. Ранее спортсмены уже выступали в подобном статусе на августовском чемпионате Европы в Хорватии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики допустила введение ограничений для отечественных атлетов на отдельных турнирах. Из-за запрета на использование государственной символики сборная России отказалась от участия в румынском этапе Кубка вызова. До этого Европейский гимнастический союз включил россиянок в заявку на чемпионат Европы под национальным флагом.