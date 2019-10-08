Эксперт оценил демарш комитетов ГА ООН в ответ на действия США

Если недружественные действия США будут продолжаться, то какие-то мероприятия в ООН вполне могут быть перенесены в другие страны, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. Так он прокомментировал решение Первого и Шестого комитетов Генассамблеи ООН приостановить работу из-за невыдачи виз США дипломатам из России и других стран.

Решение двух комитетов Генассамблеи ООН приостановить работу на несколько часов – это отражение тех объективных проблем, который возникли в международной организации из-за действий администрации США, – подчеркнул гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Во вторник зам постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил о приостановке работы Шестого комитета ГА ООН – структуры, которая занимается правовыми вопросами. Другой источник в российской делегации сообщил о переносе заседания Первого комитета – который занимается вопросами разоружения и международной безопасности. Напомним, в конце сентября некоторым российским делегатам, которые планировали принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, не выдали визы в США. «Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», – отметил Кузьмин. Дипломат добавил, что чаша терпения переполнена, поэтому ооновские структуры и решились на демарш.

«Подобного рода недружественные действия затрагивают не только российских граждан, были случаи отказа в визах и представителям других стран, которые ехали на Генассамблею, – напомнил Кортунов. – В более широком плане можно вообще сказать, что усиливаются трения между ООН и США в лице администрации Трампа. Администрация часто очень резко отзывается о деятельности ООН, принимаются решения о сокращении американских взносов, подвергается критике эффективность организации, и естественно это вызывает встречную реакцию».

То, что произошло – это, конечно, в каком-то смысле проявление общеооновской солидарности, осуждение визовой практики США, отмечает политолог-международник. «Если эта практика будет продолжаться, учащаться, то я думаю, какие-то мероприятия вполне могут быть перенесены в другие точки. ООН – это всемирная организация, у нее есть офисы и в других местах, – подчеркнул гендиректор РСМД. – Есть специализированные агентства, которые могут провести те или иные мероприятия на своей территории». Россия уже предложила перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Кортунов, впрочем, считает малореальной постановку вопроса о переносе ооновского офиса из Нью-Йорка. «Если это произойдет, то очень нескоро, потому что есть много препятствующих этому факторов, – отметил руководитель РСМД. – Но если говорить об отдельных мероприятиях, о заседании отдельных комитетов, о проведении тех или иных конференций – то, исходя из блага ООН, конечно, будут избираться те страны, где таких проблем возникать не должно».

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