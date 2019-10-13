МИД обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Российский МИД прокомментировал ситуацию с ухудшением финансового положения ООН, где более 50 государств-членов не выплатили взносы. Крупнейший неплательщик – США, долг которых составил более 1 млрд долларов.

«Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 млрд долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Подчеркивается, что Россия относится к числу добросовестных плательщиков.

О серьезном ухудшении финансового положения ООН генсек организации Антониу Гутерреш заявил на днях. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты всемирной Организации.

«Таким образом, уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг», – сообщили в МИД.

В конце декабря вступило в силу решение США выйти из ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Вашингтон остался должен организации более 600 млн долларов.