США уличили в неисполнении обязательств по штаб-квартире ООН

Заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш поддержал позицию России о нарушении Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

По словам российского дипломата, Москва смогла убедить широкий круг стран в невыполнении Соединенными Штатами своих обязательств по соглашению о штаб-квартире ООН, передает ТАСС.

«Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании [комитета по отношениям со страной пребывания международной организации], в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования [к США] справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств», – заявил Кузьмин.

Более того, как подчеркнул дипломат, «заместитель генерального секретаря [ООН на заседании комитета] фактически поддержал нашу (российскую) позицию», которая «заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз».

Вместе с этим Кузьмин отметил, что представители ЕС заняли промежуточную позицию.

На прошлой неделе Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности международной организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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