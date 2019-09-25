Взгляд
25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
Перейти а раздел…

США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
Перейти а раздел…

США предложили Турции продать дружбу с Россией

Трамп не сможет сделать Эрдогану предложение, от которого тот не смог бы отказатьсяФото: Joshua Roberts/Reuters
США готовы заплатить Турции за отказ от C-400. Накануне встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана СМИ опубликовали пакет сделанных Вашингтоном предложений Анкаре. Это и возврат в программу F-35, и поставки нужного оружия, и рост объемов торговли в пять раз. От Турции требуется самая малость: не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Вопрос – примет ли Анкара это предложение. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

Глеб Простаков, журналист
Если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто такая Грета Тунберг и почему ее слушают политики

    Чем опасна Грета Тунберг?

    Как связаны война в Донбассе и глобальное потепление

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракет
              Лавров поддел США по поводу «позорной» визовой войныОбъявлено о начале процедуры импичмента ТрампаЛитва пожаловалась ЕС на белорусскую АЭССтало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым
              Макрон с трибуны ГА ООН напомнил слова Солженицына о смелостиНа Украине нашли способ заработать на «плохой России»Разработан новый вариант крылатой ракеты «Оникс»К «Протону» неправильно подключили спутник США
              На переговорах в Нью-Йорке по крушению MH17 обсудили «грустный рубеж»Зеленский оценил ущерб для Украины от потери Крыма и ДонбассаДжонсон похвастался «очень позитивной» политикой в отношении РоссииНовак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и Нафтогаза

              «краткий контакт»


              Лавров на приеме у Трампа встретился с Зеленским

              штаб-квартира ООН


              Госдеп высказался о визовой войне против России

              «успокоить союзников»


              США и НАТО провели испытания модернизированной атомной бомбы

              Видео

              детский протест


              Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

              похороны массовых туров


              Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

              допинговый скандал


              России угрожает отлучение от большого спорта

              Парижское соглашение


              Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

              викторина


              Грибы России – ядовитый или нет?

              Языковая необходимость


              Антон Крылов: Зачем родители хотят сломать ноги детям

              Разброд и хаос


              Геворг Мирзаян: Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

              Электронная жизнь


              Герман Садулаев: Тиндерная демократия уже настает

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы свой профессиональный праздник?

              США предложили Турции продать дружбу с Россией

              Трамп не сможет сделать Эрдогану предложение, от которого тот не смог бы отказаться   25 сентября 2019, 08:22
              Фото: Joshua Roberts/Reuters
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              США готовы заплатить Турции за отказ от C-400. Накануне встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана СМИ опубликовали пакет предложений, сделанных Вашингтоном Анкаре. Это и возвращение в программу F-35, и поставки нужного оружия, и рост объемов торговли в пять раз. От Турции требуется самая малость: не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Вопрос – примет ли Анкара это предложение.

              Пока Реджеп Эрдоган находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в самой Турции активно обсуждают готовящиеся американские предложения по улучшению двухсторонних отношений.

              Как написала газета Haberturk, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд якобы предложил Анкаре новую сделку по покупке американских истребителей F-35. Якобы еще в прошлую пятницу посол устно заявил об этом, и теперь следует ждать отправки его предложения уже в письменном виде. Саттерфилд также предложил продать Турции систему ПРО Patriot, снизить тарифы на сталь и алюминий, а также заключить новое экономическое соглашение, которое позволит увеличить двустороннюю торговлю с 19 миллиардов долларов до 100 миллиардов. Естественно, что в этом случае США не будут и вводить санкции против Турции, которыми грозили ей за покупку российских С-400.

              В понедельник слухи подогрел еще и влиятельный сенатор-республиканец Лидси Грэм, назвавший Турцию «очень важным союзником, не только когда речь идет о Сирии, действительно для всего региона»:

              «Я надеюсь, что мы сможем установить более стратегические отношения с Турцией, попытаться вернуть их в программу F-35, возможно, поговорим о программе свободной торговли».

              Даже странно, что в этом «праздничном наборе» не упоминается еще и полный отказ американцев от поддержки курдов в Сирии и вывод американских войск из арабской республики.

              Анкаре предлагается такое счастье якобы за то, что она просто откажется от активации, то есть использования С-400.

              Пока отреагировали только турецкие рынки – укрепилась лира и подскочили биржевые котировки. Понятно, почему: угроза американских санкций нервировала бизнес и слухи о том, что их не будет, подействовали на него вдохновляюще. Но рынкам простительно, они и не на такое реагируют. Но от этого фантастичность возможной сделки не уменьшается.

              Мы имеем дело с типичным информационным вбросом, в котором правда аккуратно переплетена с ложью.

              Действительно, американцы не будут вводить санкции против Турции, потому что это приведет к дальнейшему ухудшению и так напряженных отношений и еще больше сблизит Анкару и Москву. То есть, эти санкции не нужны самим США, если они хотят сохранить остатки взаимопонимания с Эрдоганом.

              Американцы очень хотят продать туркам самолеты F-35, от поставок которых (и от участия в производстве) они сами же пригрозили отлучить Анкару за покупку российских С-400. Точно также они хотят продать туркам и Patriot, вместо которых и была куплена наша С-400. Вопрос только в том, как это сделать, если сами же американцы и заявляли о том, что Турция будет наказана за военное сотрудничество с Россией.

              Сама Турция не отказывалась ни от американских самолетов, ни от американской системы ПРО. Эрдоган и сейчас готов купить их. Но для этого американцы должны признать, что политика давления на Турцию не сработала (а заодно и сделать хорошую скидку на Patriot). Судя по всему, Штаты готовы пойти на это, по сути признав свое поражение. К этому, собственно говоря, и сводится суть предложений посла Саттерфилда: ни санкций не будет, и F-35 продадим, и про Patriot договоримся.

              Но дальше начинается самое интересное – чем Турция должна заплатить за это. Если американцы, как пишут турецкие СМИ, и в самом деле верят, что Эрдоган откажется от С-400, значит они так ничего и не поняли в нем за 16 лет его правления. Несколько лет безуспешно давить на Эрдогана, требуя сначала не покупать С-400, потом отказаться от уже подписанного контракта. А теперь, когда российские комплексы уже поставлены в Турцию, рассчитывать на то, что турецкий президент их просто заморозит? То есть откажется от их использования, показав себя и турецкому народу, и Владимиру Путину, как человека непостоянного?

              Невозможно представить себе, чтобы Эрдоган так повел себя. И вовсе не потому только, что это скажется на его репутации в глазах российского президента. Покупка С-400 была для Эрдогана еще и актом демонстрации турецкого суверенитета. Укрепления самостоятельности Турции как мировой державы: да, мы в НАТО, но мы сами определяем свою внешнюю политику и обеспечиваем свою безопасность. И после всего этого отказываться от активации С-400?

              Конечно, то что Дональд Трамп не верит в то, что Эрдоган заплатит такую цену за сближение с Америкой, не означает, что отдельные вашингтонские чиновники не допускают такой возможности. Многие в американской элите уверены, что все можно купить, вопрос только в цене. Но тут ценой является турецкий суверенитет, который Эрдоганом не продается.

              Так что реальной ценой, которую американцы могут получить за свои предложения (если до из официального оформления вообще дойдет дело), будет то, что им и на самом деле и нужно – налаживание очень сильно потрепанных американо-турецких связей. Продав самолеты, системы ПРО и отказавшись от угрозы санкций, Вашингтон вернет себе если не доверие Анкары, то хотя бы уберет ее недовольство. Конечно, у Эрдогана останутся претензии к США и по попытке переворота, и по невыдаче Гюлена, и по курдам. Но они станут куда менее острыми и жесткими.

              Восстановление отношений с одной из ключевых мусульманских стран и союзником по НАТО очень нужно самим США. Вот только сделать это ценой ослабления российско-турецких связей не получится. Турция будет закупать американскую военную технику и одновременно развивать многочисленные совместные проекты с Россией, от энергетических до геополитических.

              Альтернативы у американцев все равно нет. Точнее есть, но она их точно не устроит – это потеря Турции еще и в качестве покупателя американского оружия. В конце прошлого месяца Эрдоган внимательно рассматривал Су-57.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............