Турция захотела купить Су-57 на выгодных условиях

Турция может купить российские истребители Су-57 на выгодных для себя условиях, заявил спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

«Почему нет? Конечно, у каждой страны есть нужда в оборонной промышленности, при необходимости Турция может использовать это для оборонной промышленности. Это, помните, случилось и в отношении С-400, мы купили С-400. Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях, это можно купить и у России, или у каких-то других третьих стран», – передает РИА «Новости» слова Шентопа в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Относительно создания буферной зоны в Сирии Шентоп отметил, что «Турция в этом вопросе решительна относительно ликвидации террористов на севере Сирии, ликвидации террористического коридора в этом регионе».

«Это не означает, что мы сразу там будем проводить операции. Во-первых, с американцами наша армия проводит там совместное патрулирование. Если это не приведет к какому-либо полезному результату окончательно, то, несомненно, Турция на востоке Евфрата будет проводить самостоятельно свои решения», – сказал он.



Шентоп добавил, что буферная зона будет сформирована в самое ближайшее время.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

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