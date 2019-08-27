Эрдоган спросил у Путина о возможности покупки Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести.

Лидеры остановились у истребителя. Эрдоган спросил, летает ли уже эта машина, на что Путин ответил утвердительно. Тогда президент Турции спросил, можно ли этот самолет приобрести. «Можете купить», – ответил Путин, после чего лидеры рассмеялись, передает «Интерфакс».

На МАКС Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57, в том числе заглянув в кабину истребителя пятого поколения.

После этого к лидерам присоединились министры обороны России и Турции, чтобы обсудить самолет.

Во вторник в Сети также появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.