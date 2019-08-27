Су-57 совершил необычную посадку в Жуковском

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

На видеозаписи видно, как самолет выпустил тормозные парашюты еще до касания полосы.

Пользователи соцсети предположили, что самолет будет задействован на авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.

Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 25 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что на МАКС впервые покажут новейшие Су-57 и Ил-112.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС.

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