Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.

Авиасалон МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском, будет интересен своими мировыми премьерами. Ростех представит 40 новинок, в том числе шесть новых самолетов и вертолетов, а также аппаратуру связи, средства радиоэлектронной борьбы, авиационные системы, двигатели и аэродромное оборудование. Всего будет продемонстрировано более 250 образцов техники.

«Также планируется ряд значимых переговоров и подписание соглашений в сфере создания новых образцов техники и поставок нашей продукции», – приводит пресс-служба слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

В числе военных новинок на авиасалоне будет представлен истребитель пятого поколения Су-57, который впервые покажут публике на статической площадке. Истребитель, который позволил России наверстать определенное отставание от США со своими F-22, также примет участие в летной программе салона. Буквально недавно началось серийное производство Су-57 для российского Минобороны (заказ на 76 таких машин).

Еще одна военная новинка – легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, экспортная модификация самолета Ил-112В. Оба самолета получили всю необходимую экспортную документацию, что дает возможность «Рособоронэкспорту» предлагать их зарубежным заказчикам, сообщили в Ростехе.

Это самые горячие и ожидаемые новинки последних лет, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Он уверен в колоссальном интересе иностранных партнеров к этим самолетам. Над закупкой российских истребителей взамен американским конкурентам думала Турция. Основой парка турецких ВВС являются американские самолеты F-16, однако Анкаре нужны более современные истребители. После покупки российских С-400 американцы заблокировали возможность покупки турками истребителей F-35. Теперь Анкара может выбирать истребители у России или Китая. Тот факт, что 27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным посетят авиасалон в Жуковском, значительно повышает шансы на покупку Анкарой партии именно российских истребителей Су-35. К тому же у китайских истребителей проблемы с собственным двигателем.

Что касается гражданской авиации, то главной новинкой станет впервые представленный широкой публике новейший среднемагистральный самолет МС-21-300, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией. Самолет можно будет увидеть не только снаружи, но и внутри. В салоне примут участие сразу три опытных самолета МС-21. Один будет участвовать в летной программе, другой будет представлен на статической площадке, где зрители смогут изучить его внешность. На третьем самолете можно будет увидеть пассажирский салон.

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МС-21 отличает его главное ноу-хау – «черное крыло», которое позволяет повысить аэродинамическое качество самолета в крейсерском полете. По сути, МС-21 должен стать первым узкофюзеляжным самолетом с композитным крылом. Ни у Boeing, ни у Airbus в самолетах такого класса «черного крыла» нет. Композитные крылья есть только у широкофюзеляжных иностранных лайнеров.

Американцы усложнили жизнь МС-21, запретив поставки композитов из Америки и Японии в начале января этого года под угрозой санкций. США испугались не того, что наш самолет отберет значительную мировую долю Boeing и Airbus, а новейших технологий, которые Россия сможет распространить и на другие свои разработки. В том числе и при партнерстве с Китаем.

На авиасалоне будет впервые представлен фюзеляж российско-китайского самолета CR929. Этот совместный проект широкофюзеляжного самолета важен обоим партнерам. Ведь он должен стать прямым конкурентом американским моделям. Это один из многочисленных шагов Китая по разрушению гегемонии США, в чем ему помогает Россия со своим богатым опытом и технологиями в авиастроении. Если Россия и Китай создадут аналог «Боинга», но который будет дешевле и экономичней, то это может сильно ударить по американской авиакорпорации, репутация которой и так пострадала из-за падений двух самолетов Boeing 737 Max по вине разработчика. Полеты этих лайнеров приостановлены, а более 400 пилотов подали иск к американской компании, обвинив ее в сокрытии недостатков в системе лайнера 737 Max.

Еще одна новинка МАКС-2019 – первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А.

«Вертолеты России» покажут на авиасалоне вертолет «Ансат» с салоном, изготовленным в стилистике бренда Aurus, а также первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-комплектации. В летной программе будет представлен новейший российский вертолет Ка-62. «Вертолетная тематика просто замечательная. Это перспективные машины, которые нигде в мире еще не видели», – говорит Роман Гусаров, глава отраслевого портала Авиа.ру.

Россия представит также свои достижения в космической сфере. Так, НПО «Энергомаш» впервые покажет двигатель для российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну.

МАКС-2019 знаменателен не только своими мировыми премьерами, но также иностранным участием. «Если раньше на МАКСе участвовали те компании, которые хотели что-то продать в России, в большей степени – это западные производители. То теперь также компании, которые видят в России партнера по производственной кооперации, по созданию новых проектов», – говорит Гусаров. В частности, Китай впервые стал соорганизатором МАКС-2019. У него имеется отдельный павильон, где и будет представлен полноразмерный макет салона CR929.

«Что касается контрактов, то МАКС все-таки не является глобальной мировой торговой площадкой, как, например, Фарнборо и Ле-Бурже. МАКС всегда рассматривается мировыми производителями не как площадка, где они подписывают контракты со своими заказчиками», – считает Гусаров. Все эти контракты готовятся заранее, а авиасалон – скорее, публичная площадка для торжественных подписаний.

«МАКС – это все-таки не рынок, а большая технологическая площадка. Наш авиасалон интересен возможностью продемонстрировать технологии и технологические достижения. Конечно, это в первую очередь российская площадка, и все приезжают, чтобы посмотреть на то, что на Западе не увидишь. Однако другие производители приезжают сюда, чтобы тоже показать свою технику. Для производителей разных стран это возможность поиска партнеров для производственной кооперации и создания новых образцов техники. Здесь будет представлено очень много производителей различных систем, агрегатов, двигателей и многого другого. Поэтому даже те западные производители, которые из-за угрозы санкций не могут сегодня участвовать в МАКСе, все равно направляют сюда свои делегации, которые будут активно работать, вести переговоры, участвовать в деловой программе», – рассказывает собеседник.

Несмотря на провал в авиапроме в 90-е и текущую санкционную войну, Россия по-прежнему остается в области высоких технологий в числе мировых авиационных лидеров.

«Возможно, мы не производим массово бытовые приборы, как в Китае, зато в России производятся намного более технологически сложные изделия и в авиационной, и в космической сферах. Россия является лидером по целому ряду ракетных систем, по системе противовоздушной обороны, по боевым авиационным комплексам. Самолеты пятого поколения есть сегодня только у США и России. Мы находимся в элитарном клубе двигателестроительных держав, как минимум в области боевых самолетов. Очень много достижений в области космических систем. Не просто так Китай сотрудничает с нами при создании широкофюзеляжного самолета. Потому что это умеют делать только три страны в мире – США, Airbus и Россия. Мы в этом элитарном клубе», – говорит Роман Гусаров.

Это привлекает многие страны каждые два года приезжать на авиасалон в Жуковском.

«К счастью, Россия не только смогла сохранить научную школу, но и двигаться вперед, развивая технологии, создавая большой технологический задел. Сегодня для российский авиапромышленности нет каких-то нерешаемых задач. Все что нужно – это время, терпение, потому что любой проект реализуется годами, и достаточное финансирование»,

– заключает эксперт.

Также авиасалон в Жуковском отличается наличием больших натурных образцов (западные салоны более компактные) и потрясающими летными программами, которые считаются одними из лучших, если не самыми лучшими в мире. В воздухе чудо акробатики покажут, как ожидается, не только известные «Стрижи» и «Русские витязи», но и китайская пилотажная группа «1 августа» на истребителях J-10.