Китай ждет помощи от России в области авиации

Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению?

Китай впервые станет соорганизатором авиасалона МАКС-2019 (пройдет с 27 августа по 1 сентября). «Нам важно отметить, что Китай согласился. Он впервые выходит страной–партнером», – заявил замминистра промышленности Олег Бочаров на пресс-конференции в Москве.

Китайское присутствие на МАКС-2019 будет масштабным. «Компании из КНР разместятся в отдельном павильоне площадью не менее 3 тыс. кв. м», – отметил замдиректора департамента промышленного оборудования министерства промышленности и информатизации КНР Минхуа Цянь. По его словам, одним из ключевых экспонатов выставки должен стать полноразмерный макет салона перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

«Мы договорились с китайской стороной о том, что будет китайский павильон, российский павильон и отдельный, надеюсь, самый высокий павильон будет посвящен демонстрации трех частей фюзеляжа CR929. В него можно будет зайти, посидеть, посмотреть масштабы», – сказал Бочаров. Презентация проекта впервые была проведена на международном авиасалоне Airshow China 2018, прошедшем в городе Чжухай в ноябре 2018 года.

«Китай покажет на выставке объединенные космические и авиационные экспонаты – такие, как ближнемагистральный самолет, среднемагистральный самолет и беспилотники... И мы надеемся таким образом, что они создадут некий комплекс, который отразит все достижения Китая в авиационной и авиакосмической сфере», – отметил Цянь.

«Это вполне логичное развитие событий, учитывая, что Китай сегодня наш главный партнер в области самолетостроения. Это означает, что отношения наши крепнут», – считает председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. «Для Китая сейчас важно продвигать свои модели на всех международных авиасалонах, и статус соорганизатора привлечет к нему повышенное внимание. Взять хотя бы CR929, это будущий конкурент американским моделям. Китай постепенно разрушает гегемонию США, а Россия ему в этом помогает. Представьте аналог «Боинга», только дешевле и экономичнее – на рынке ему гарантирован успех», – считает он.

«Китай рассматривает МАКС как перспективную площадку для демонстрации своих достижений в мире. Потому что авиасалон в Шанхае прекрасен, но пока это все-таки больше внутрикитайское событие», – считает директор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Так широко представить свою промышленность китайцы не смогут ни в Ле Бурже, ни на Фарнборо. По сравнению с МАКСом другие авиасалоны очень компактные. МАКС – это как раз масштаб китайцев.

Кроме того, МАКС в отличие от многих авиасалонов более динамичен, более зрелищен, поэтому сюда приезжает много журналистов и это хорошая рекламно-презентационная площадка», – добавляет Гусаров.

«У них много разработок не только в области самолетов, но и по другим тематикам, например, по беспилотным аппаратам. Один Китай производит их больше, чем весь остальной мир. Это очень перспективная тема. Китайцы могут свой огромный павильон одними беспилотниками заполнить. Плюс производство различных агрегатов, программного обеспечения и т. д. Широта китайской промышленности поражает. И конечно, они хотели бы все это продавать на внешние рынки», – рассуждает эксперт.

Наконец, у Китая с Россией есть совместные проекты. «Наши взаимные интересы не противоречат друг другу, мы заинтересованы не в конкуренции, а в партнерстве. Поэтому ничего удивительного, что Китай решился на широкое участие в авиасалоне МАКС», – считает Роман Гусаров.

Россия заинтересована потому, что у Китая есть деньги, а также большой китайский рынок для сбыта самолетов.

С другой стороны, и Китаю нужна Россия. «Пекин прекрасно понимает, что у него есть ресурсы, есть рынок, но пока еще нет тех компетенций, которые имеются у России. Поэтому Китай готов идти на разработку совместных и самолетов, и вертолетов, чтобы получить продукты для своих производителей как можно быстрее. Когда речь идет о совместных разработках, то перспектива создания продукта – это ближайшее десятилетие. Если же Китай будет пытаться реализовать эти проекты самостоятельно, то потребуется два-три десятилетия», – объясняет Гусаров.

Китай, в отличие от России, пытается стать авиационной державой с нуля. Россия же возрождает свои советские наработки и компетенции, затерянные в тяжелые 90-е. И наличие этой базы является существенным преимуществом даже перед китайскими разработчиками, которых боятся теперь даже США как лидер высокотехнологичного рынка. Россия готова помочь в этой «небесной» гонке и Пекину, и себе.

«Есть как минимум три критичных направления работ, которые китайцы не смогут за короткое время решить самостоятельно. Это создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого транспортного вертолета и большого двигателя. Все эти компетенции есть только у считаных стран. Широкофюзеляжные самолеты умеют делать только три производителя – это Россия как преемница СССР, американский Boeing и европейский Airbus. Большие двигатели есть только у двух производителей в мире, в частности, у Роллс-Ройса, а сверхтяжелый вертолет во всем мире есть только у нас», – говорит Роман Гусаров.

Соглашение подписано пока только по широкофюзеляжному самолету, который назвали CR-929, где латинские буквы означают участников проекта – Китай и Россия. И Пекин в нем главнее. Совместное производство будет в Шанхае, и основным рынком сбыта должен стать китайский и экспорт на другие азиатские рынки. На проектирование и создание завода планируется потратить 13 млрд долларов, на производство запчастей и маркетинг – еще 7 млрд. Первый полет CR-929 запланирован на 2025 год.

По двум другим темам также имеются существенные подвижки. Гусаров уверен, что скоро будут достигнуты договоренности и по российско-китайскому вертолету, и по совместному двигателю.

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По последним данным, подписание контракта по вертолету совместной разработки ожидается в середине 2019 года. Это вертолет AHL, который будет немного меньше Ми-26, его грузоподъемность составит 15 тонн. Однако вертолет сможет работать не только при любых погодных условиях, но и в высокогорных районах Китая, включая Тибет. Как и автомобильные двигатели, вертолетные двигатели теряют эффективность на большой высоте из-за нехватки кислорода. Спрос на новую машину в Китае оценивался в более чем 200 таких вертолетов до 2040 года.

Для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который должен конкурировать с западными A330 и Boeing 777, необходимо создать двигатель с большой тягой. Россия такой двигатель только проектирует – ПД-35. Именно его могут использовать вначале для CR929. Однако стороны обсуждают возможность создания совместной силовой установки. Спрос до 2060 года оценивается в более чем 600 таких силовых установок. А самих широкофюзеляжных лайнеров планируется произвести до 2060 года более 900 штук. «У китайцев такого двигателя нет, и компетенций для его создания нет, а если они хотят успеть к реализации проекта самолета CR929 со своим двигателем, то надо кооперироваться с Россией и делать совместный двигатель», – говорит Гусаров.

Не опасно ли России так близко подпускать Китай, который идет нога в ногу с РФ в области строительства новых самолетов разного типа? Так, Россия создала региональный самолет SSJ-100, а Китай его конкурента – ARJ-21. Сейчас Россия трудится над новейшим магистральным самолетом МС-21, а Китай – над однотипным лайнером С919, которые успел, кстати, взлететь раньше нашей машины.

Однако Гусаров считает, что в этом нет ничего страшного. Региональные самолеты свои ниши уже поделили. «ARJ-21 китайцам не за чем привозить,а вот C919 могут привезти. Здесь они находятся на шаг впереди, но для России это не опасно, потому что есть надежда, что конкурирующий с ним МС-21 будет поинтересней. К тому же твердые контракты на 185 самолетов уже подписаны, и больше пока не предвидится. Этого нам хватит для производства машин вплоть до 2030 года», – говорит Гусаров.

Собственно, по заявлению разработчика, МС-21 должен быть не хуже, а даже лучше по своим характеристикам и параметрам, чем однотипные самолеты лидеров рынка – Airbus и Boeing. Главные конкуренты – это Airbus A319neo и Boeing 737 MAX с улучшенными двигателями. При этом МС-21 будет стоить дешевле, чем именитые соперники. В китайской разработке компании Comac – C919 – тоже используются двигатели новейшего поколения, как и в нашей машине. Однако в отличие от МС-21, у китайской машины традиционный материал: и фюзеляж, и крыло металлические. Отечественный магистральный лайнер на 40% будет состоять из композитов, и самое важное, что у него будет композитное крыло, чем похвастаться могут единицы.