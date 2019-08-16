На МАКС-2019 впервые покажут новейшие Су-57 и Ил-112

Посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортный вариант новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (входит в Ростех).

«На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет – многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок.

«Уверен, интерес к ним будет колоссальным», – добавил Михеев, передает РИА «Новости».

В компании отметили, что перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ получили всю необходимую экспортную документацию и Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам.

Ранее в августе также говорилось, что истребители пятого поколения Су-57 впервые примут участие в розыгрыше тактических эпизодов конкурса «Авиадартс-2019» в рамках Армейских международных играх, сообщили в пресс-центре игр.

Серийное производство Су-57 для российского Минобороны началось в конце июля. Минобороны заказало 76 истребителей.