Правительство подтвердило начало исполнения контракта на поставку Су-57

Началось исполнение контракта на поставку Минобороны России 76 истребителей пятого поколения Су-57, заявили в правительстве.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК, подтвердили информацию ОКБ им. Сухого о запуске Су-57 в серийное производство, передает РИА «Новости».

«В настоящее время компания «Сухой» приступила к выполнению контрактных обязательств. В результате исполнения контракта Минобороны России получат самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения, что поднимет боевые возможности отечественных Воздушно-космических сил», – заявили в аппарате.

Контракт, как напомнили в аппарате вице-премьера, подписали на форуме «Армия-2019». В 2018 году на такой же выставке подписали контракт на поставку установочной партии истребителей пятого поколения.

Уточняется, что первый самолет передадут заказчику до конца года.

Минобороны заказало 76 истребителей пятого поколения Су-57 в конце июня. Позже было опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Газета ВЗГЛЯД писала, как закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО.