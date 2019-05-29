Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель стоит на стапеле. На заводе организована конвейерная линейка, в конце которой готовый самолет выйдет из ворот цеха. На входе в цех приходит «голый» фюзеляж, который «достраивают» плоскостями, стабилизаторами, электрооборудованием, радарной группой и двигателем. Из цеха окончательной сборки он должен выйти через девять дней, после чего уйти на летно-испытательную станцию, сообщает «Звезда», публикуя видео.

Первый серийный Су-57, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года.

При этом в будущем возможно его доведение до поколения 5++.