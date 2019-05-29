Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

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29 мая, среда | Последнее обновление — 20:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Венгрия получила «чистую» нефть по «Дружбе»
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Россиянам не хватает богатства
Как шорты Тимати помогают Российской армии
Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница
Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили
«Суперджет» сгорел при посадке
Кто заплатит за печеньки на российском майдане
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...
Выйти из бункера единомыслия
Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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