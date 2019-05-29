Названы сроки поступления в ВКС России первого серийного истребителя Су-57

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КНААЗ) сообщил, когда Воздушно-космические силы (ВКС) России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.

По словам Криворучко, Комсомольский-на- Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57, передает ТАСС.

«Мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены», – сказал генерал.

По его данным, первая серийная машина будет передана Воздушно-космическим силам России в конце 2019 года. «Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине», – сказал Криворучко.

Напомним, в середине мая президент Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике сообщил о крупном контракте на Су-57. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО.

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