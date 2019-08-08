Су-57 впервые примут участие в «Авиадартсе»

Истребители пятого поколения Су-57 впервые примут участие в розыгрыше тактических эпизодов конкурса «Авиадартс-2019» в рамках Армейских международных играх, сообщили в пресс-центре игр.

«Впервые в розыгрыше учебно-боевых эпизодов будут задействованы самолеты пятого поколения Су-57, которые обеспечат истребительное прикрытие действий ударной авиации», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Су-57 станут участниками двухчасового тактического эпизода «Авиамикс»: в его рамках зрителям покажут элементы конкурсной программы, летные, технические и боевые возможности авиационной техники – современной и перспективной.

Также в «Авиамиксе» задействуют Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52.

«Во время «Авиамикса» будут продемонстрированы воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадка тактического десанта посадочным способом и на спусковых устройствах с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52», – сообщили организаторы игр.

Кроме того, зрителям покажут пуски управляемых ракет звеном ударных вертолетов Ми-28Н, вертолеты Ми-26 продемонстрируют сброс воды, десантирование грузов на точность проведут экипажи транспортников Ил-76.

Всего в «Авиамиксе» участвуют более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. В том числе примут участие пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты». В конкурсе «Авиадартс-2019» принимают участие экипажи Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

Напомним, в конце июля началось серийное производство Су-57 для российского Минобороны. Минобороны заказало 76 истребителей пятого поколения Су-57 в конце июня.