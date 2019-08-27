Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на экспозиции авиасалона МАКС-2019 осмотрели новейший российский истребитель Су-57.

Главы двух государств по приставной лестнице поднялись к кабине самолета и осмотрели ее, передает РИА «Новости». После этого к Путину и Эрдогану присоединились министры обороны России и Турции для обсуждения увиденного.

Напомним, ранее во вторник в Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС.

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