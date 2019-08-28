Стало известно об интересе Эрдогана к российскому МиГ-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе авиасалона МАКС-2019 проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«МиГ-35 – интересная очень машина. Кстати, вчера президент Эрдоган остановился у ее образца, задал несколько профессиональных вопросов с точки зрения вооружений и летных характеристик», – передает РИА «Новости» слова Шугаева.

В отличие от Су-57, Су-35 и МиГ-35 представляют поколение 4++, но максимально приближены к нему по характеристикам.

Напомним, во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести.

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