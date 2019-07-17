США пообещали Турции «пагубные последствия» покупки С-400

Закупка Турцией российских С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе истребителя F-35, заявили в Белом доме.

При этом США продолжат военное сотрудничество с Турцией с учетом ограничений, связанных с С-400, добавили в Белом доме, передает ТАСС.

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его (самолета) продвинутых возможностей», – пояснила секретарь Белого дома Стефани Гришем, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что США предлагали Турции встать «в начало очереди» на закупку американских ЗРК Patriot, но не добились успеха.

«Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом», – отметили в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация с закупками Турцией российских С-400 является несправедливой, а кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер сообщал, что закупка Турцией российских С-400 фундаментальным образом подрывает способности истребителя-бомбардировщика F-35.