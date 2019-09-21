Эрдоган назвал условия закупки ЗРК Patriot у США

Турция может рассмотреть вопрос покупки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если Вашингтон предложит выгодные условия, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вопрос покупки комплексов Patriot все еще актуален. Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США», – цитирует его ТАСС.

В начале сентября Эрдоган анонсировал обсуждение закупки ЗРК Patriot c Дональдом Трампом в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что если США не продадут республике зенитно-ракетные комплексы Patriot, Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России.