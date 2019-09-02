Турция пригрозила США закупкой дополнительных С-400

Если США не продадут республике зенитно-ракетные комплексы Patriot, Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция – независимая страна», – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно об отказе США продавать комплексы Patriot Турции.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.