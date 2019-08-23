США передумали продавать Турции ЗРК Patriot

Причиной отзыва Соединенными Штатами предложения Турции о продаже зенитных ракетных комплексов Patriot стало истечение срока его действия, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и согласия Омер Челик.

Он напомнил, что еще до покупки C-400 Анкара выставила Вашингтону условия по стоимости и передаче технологий ЗРК Patriot.

«Пришло новое предложение. Оно также не отвечало нашим условиям ни по одному из основных требований. Предложение автоматически было аннулировано из-за истечения срока его действия. Что будет с Patriot дальше – посмотрим», – сказал Челик, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента сообщил, что Вашингтон официально отозвали свое предложение о продаже Анкаре противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским С-400.

Напомним, США требовали от Турции отказаться от сделки по покупке российских С-400 и взамен приобрести американские комплексы Patriot. После отказа Анкары в администрации президента США заявили, что дальнейшее участие Турции в программе F-35 будет прекращено. Кроме того, Вашингтон предупредил Анкару о «пагубных последствиях» для взаимодействия Турции с НАТО.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. При этом глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.

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