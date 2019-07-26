США принялись уговаривать Турцию не вводить С-400 в строй

Вашингтон хочет, чтобы Анкара не вводила в строй российские ЗРК С-400, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

По словам Помпео, «может последовать еще больше санкций». США «предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg и Defense One.

Сенатор США Линдси Грэм рассказал, что по просьбе главы американского государства Дональда Трампа обратился с таким же предложением к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Грэм предложил «оставить уже С-400» и приступить к «переговорам о соглашении о свободной торговле». Сенатор поддерживает позицию, согласно которой «не надо будет вводить санкции», если Турция «не введет в строй С-400».

Если Анкара согласится, то «есть простор для заключения соглашения о свободной торговле». В том случае, если российские ЗРК введут в строй, «вариантов не останется, в законе все четко», сказал сенатор.