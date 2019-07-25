С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

              Россия и Турция оттесняют США на рынке вооружений   25 июля 2019, 22:50
              Фото: Виталий Невар/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия.

              Вашингтон, очевидно, не станет вводить санкции против Турции за покупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом стало известно на закрытой встрече президента США Дональда Трампа с сенаторами-республиканцами. Итоги встречи разузнал телеканал CNN от своих источников в Республиканской партии.

              Однако, судя по всему, такое решение Трампа не вызвало большого энтузиазма у законодателей. Сенаторы возражали, что у США нет выбора, кроме как наложить санкции на Турцию за покупку С-400, основываясь на законе от 2017 года о противодействии противникам Америки.

              Однако членство Турции в НАТО усложняло воплощение этих планов. В итоге администрация американского лидера решила оставить Турцию без истребителей F-35. Хотя сам Трамп вновь пожаловался на встрече на такое решение, сказав сенаторам, что хочет оставить возможность продажи самолетов Анкаре.

              Напомним, о заключении Россией и Турцией контракта стоимостью 2,5 млрд долларов на поставку С-400 стало известно в сентябре 2017 года. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона) и некоторые технологии производства. Первые поставки начались 12 июля. Для скорости задействовали самолеты Ан-124 «Руслан», всего понадобилось 30 рейсов.

              Тем временем Минобороны Турции сообщило в четверг о завершении первого этапа поставки российских зенитных систем. «В рамках нее было осуществлено 30 рейсов самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару», – заявили в ведомстве. Остальную часть отправят по согласованному графику. В самой Турции говорили, что С-400 встанут на боевое дежурство к началу 2020 года. 

              Факт завершения первого этапа подтвердили чуть позже и в нашей Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Выступая по этому поводу гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что С-400 «Триумф» может встраиваться в системы ПВО других стран без потери функциональности. Он напомнил, что продолжаются переговоры о лицензионном производстве компонентов С-400 на территории самой Турции.

              «Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие.

              «Рособоронэкспорт» планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО», – перечислил Михеев.

              Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил Вашингтону «определенными шагами по теме авиабазы Инджирлик» в ответ на санкции. Впрочем, по словам министра, Анкара все еще рассчитывает, что власти США воздержатся от применения к Турции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

              Также в четверг Владимир Путин отменил сразу несколько санкций, введенных против Турции. Они стали ответом на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года. Россия, в частности, с 1 января 2016 года ввела эмбарго на поставки ряда продуктов, например, помидоров. Отношения стран улучшились лишь после того, как летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый самолет. После этого ограничения начали последовательно сниматься. В частности, были разморожены проекты газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Кроме того, было принято решение возобновить чартерные авиаперевозки и решить визовые вопросы между двумя странами.

              Директор  Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Руслан Пухов не исключил, что нынешнее решение Путина – это своего рода «спасибо» Москвы за покупку С-400 и за то, что Турция не поддалась американскому прессингу. «С другой стороны, Россия много раз говорила, что санкции – не наш метод, – отметил Пухов. – Это американцы пытаются свое законодательство распространить на весь земной шар, а мы поддерживаем только санкции Совбеза ООН».

              Но по сути, волна заявлений из Вашингтона, направленных против Эродгана, против России и против самой сделки по С-400 изначально была не более, чем «словесной пеной», в попытке набить себе цену, отметил Пухов.  «Я бы очень удивился, если бы американцы в конце концов не сдали бы назад», – подчеркнул он. «Собственно, когда была первая волна хайпа по поводу покупки Турцией С-400, тогдашний министр обороны США Джим Мэттис сказал: This is a sovereign decision – «Это суверенное решение». По сути: это не нашего ума дело, что покупает Турция», – напомнил Пухов.

              Турки не брали на себя обязательство не покупать системы ПВО не американского производства, отметил Пухов. «А Соединенные Штаты не всесильны, – добавил эксперт. – Как в свое время сказал Путин, «попытка корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их проблемы», плохо заканчивается, – заметил Пухов. – Американцы попытались прочертить красную линию, и заявить: «Если Турция посмеет...». Но получилось так, что

              они пугали: «Сейчас прольется чья-то кровь!» – но «кровь» так и не пролилась».

              Военный эксперт Александр Гольц уверен, что Трамп, который мыслит как коммерсант, а не политик, пытался максимально высоко поднять ставки в давлении на Турцию, а когда прием не сработал, признал свою неправоту. «Трамп изначально не планировал принуждать Турцию отказываться от покупки С-400, а хотел напугать. С военной точки зрения закупка С-400 абсолютно не нужна Турции, равно как ей не нужны истребители F-35. Это все покупки престижа, посылка Турцией политических сигналов США, Греции и кому угодно», – сказал Гольц газете ВЗГЛЯД.

              По оценке Руслана Пухова, участие в программе создания истребителей 5-го поколения F-35 действительно не было так уж необходимо для Турции – учитывая хотя бы то, что никто из потенциальных оппонентов Анкары в регионе (Греция, Армения, не говоря уже об Ираке и Сирии) не обладает авиацией соответствующего уровня.

              Но, судя по решимости Анкары закупить именно российские ЗРК С-400, речь все-таки шла не столько о «имиджевых жестах», сколько о реальных потребностях ПВО Турции. Как бы то ни было, в рамках НАТО закупка Турцией систем С-400 стала нарушением внтриблоковой солидарности. «Попытка наказать или напугать Турцию от покупки С-400 не срабатывает в силу специфических черт господина Эрдогана. Несомненно, что это приведет к дальнейшему похолоданию отношений Турции с ее европейскими партнерами и США», – добавил Гольц.

              Помимо этого, уже очевидного вывода, можно сделать и другой. Региональные державы одна за другой начинают «не замечать» диктат США, которые угрожают санкциями, если кто-то заключит оружейный контракт не с ними, а с Россией или Китаем. Показательно, что Индонезия недавно подтвердила сроки получения Су-35, хотя в ноябре 2018 года сообщалось, что поставки могут быть сорваны из-за санкций США. Санкционная дубинка, конечно, все еще работает – например, в декабре 2018-го Филиппины заявили, что закупят американские вертолеты Black Hawk вместо более экономичных российских моделей Mи-171 – из-за введенных Вашингтоном санкций. Однако те же Филиппины, не далее как накануне заявили о получении большой партии российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2.

              Эксперты объясняют сокращение американской оружейной гегемонии несколькими причинами. Во-первых, импортеры вооружений теперь сами становятся их производителями – на этот аспект обратил внимание Руслан Пухов. «Те же Турция или Южная Корея, которые еще лет 20 назад были исключительно покупателями вооружений, сейчас сами стали экспортерами. Может, не по всему спектру продукции, но все равно, по большому числу направлений». Во-вторых, как уже говорилось выше, к не американскому (и в том числе российскому) оружию проявляют интерес не только супер-тяжеловесы Китай и Индия, которые могут особо не опасаться американского давления, но и малые региональные державы. В этом смысле, пример Турции может развеять их сомнения о том, стоит ли покупать российкое вооружение или опасаться угроз со стороны США.


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