Трамп обсудил с сенаторами санкции против Турции за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп обсудил с сенаторами-республиканцами возможные санкции против Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, сообщили в Белом доме.

Встреча Трампа с сенаторами в Белом доме проходит в закрытом режиме, передает ТАСС.

«Речь идет о потенциальных санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем», – уточнили в американской администрации.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Из-за особой срочности доставку комплексов в Турцию осуществляли самолетами Ан-124 «Руслан».

В США заявляли, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО. В Анкаре предупредили, что исключение Турции из программы по разработке F-35 ослабит Североатлантический альянс.

По оценке западных СМИ, покупка Турцией российских систем С-400 стала «тектоническим сдвигом» в геополитике.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называл С-400 самой сильной оборонной системой в мире, а также подчеркивал, что сделка по С-400 является важнейшим соглашением современной Турции.

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