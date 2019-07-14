Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшим соглашением современной Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что договор с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 является важнейшим соглашением в современной истории его страны.

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на портал Haberler.

Эрдоган подчеркнул: приобретая С-400, Турция не готовится к войне, а стремится обеспечить мир и безопасность внутри страны.

«Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», – добавил турецкий лидер.

Между тем Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео поставки очередной партии компонентов С-400 Турции. На кадрах видно, как элементы С-400 погружают в самолет, отправляющийся в Турцию, где затем разгружают.

В воскресенье министерство обороны Турции сообщило о прибытии седьмого самолета из России с новой партией элементов зенитных ракетных систем С-400.

Ранее сообщалось, что С-400 позволят Анкаре не только закрыть границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром, что, в свою очередь, позволит вести разработку газа на шельфе острова.

Военный эксперт Константин Сивков отмечал, что С-400 может стать ключевым аргументом Турции в споре с Евросоюзом по Кипру.