С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО.

Турецкие военные разместят первую батарею С-400 «Триумф» в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией, предположила в четверг местная газета «Милли газете». Такое решение, отмечает газета, принято после «детального изучения местности и оценки властями». Еще одну батарею С-400 могут разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции или в южной провинции Хатай, пишет газета.

Примечательно, с любой из этих трех точек «Триумф» перекрывает не только сирийскую границу, но и Кипр, особенно из Мерсина. Размещение российских комплексов именно в этом регионе будет означать, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган решил использовать их как серьезный аргумент в новом витке спора за ресурсы этого острова.

Информированный источник сообщал ранее «Интерфаксу», что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля. А еще в начале июня многие эксперты предрекали, что российские зенитные комплексы турки оставят в окрестностях Анкары, для защиты столицы. Как известно, ЗРС С-400 «Триумф» может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. При таком сценарии им отводилась бы чисто символическая функция, поскольку расстояние от столицы до южных и восточных рубежей как раз превышает радиус действия комплексов.

Однако в среду Эрдоган дал понять: если уж Турция решила вложить столь серьезные деньги в покупку «Триумфа», то она готова будет реально применить это оружие. «Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию», – цитировал турецкого президента ТАСС.

Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в интервью «Известиям» тоже не исключал, что комплексы разместят на границе Турции и Сирии, а одним из источников угрозы назвал Кипр.

«Вокруг нас одни горячие точки: Ирак, Иран, Сирия, Кипр, весь наш регион – как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза – со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где Северный Кипр и Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи», – говорил турецкий политик.

«Турция сосредотачивает в регионе силы своих ВМС для охраны буровых установок, что, конечно, опасно. Строго говоря, это территориальные воды Кипра. Эта акватория расположена далеко даже от Северного Кипра, который оккупировали турки, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. – Может ли Эрдоган пойти дальше в этой авантюре? Исключать этого нельзя, учитывая специфику этой фигуры. Но это тогда война со странами Евросоюза».

Эксперт полагает: Эрдоган проявил решительность в вопросе Кипра, чтобы улучшить свою репутацию внутри страны. Как напомнил эксперт, «он проиграл выборы во всех крупных городах – Стамбуле, Измире, Анкаре, причем в Стамбуле дважды проиграл, хотя первый раз отменил результаты голосования». Как полагает Багдасаров:

«Сейчас Эрдогану необходим крупный «шухер» вне пределов Турции».

Что касается газового месторождения на шельфе Кипра, то вокруг него пересеклись интересы не только Кипра и Турции, но и Израиля, Ливана и Сирии. «Израиль, например, тоже планирует качать газ из соседнего шельфа, расположенного в территориальных водах Ливана. Тут вокруг масса конфликтных ситуаций. Просто никто так агрессивно себя не ведет, как Эрдоган», – заключил Семен Багдасаров.

В среде военных экспертов не исключают, что спор за газовые месторождения перерастет в военное столкновение. Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, появление у Турции С-400 станет «серьезным аргументом в ее настойчивом желании продолжать исследования в территориальных водах Кипра».

Он напомнил, что «Триумф» обладает большей дальностью, «чем противорадиолокационные ракеты». «Для их использования соответствующим комплексам придется войти в зону досягаемости С-400, что может означать большие потери. А Европа панически боится любых потерь», – считает Сивков. И добавляет, что сам факт появления таких систем в регионе «исключит любую возможность использования западной авиации против Турции».

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов не исключает, что турецкий лидер вскоре начнет шантажировать Евросоюз угрозами перебазировать С-400 уже на сам Кипр. Взамен за отказ от таких планов он потребует закрыть глаза на геологоразведочные работы, а в перспективе узаконить и свою добычу газа в территориальных водах Кипра. Впрочем, Евросоюз и остальные союзники Турции по НАТО воспримут такие угрозы, как блеф, уверен Абзалов, ведь Кипр рассматривается как стратегически важный объект Восточного Средиземноморья.

Как передал в четверг Reuters, на следующей неделе Евросоюз введет против Турции санкции за разработку газовых месторождений у побережья Кипра. Об этом говорится в проекте заявления Совета ЕС на уровне глав МИД. Там считают подобные геологоразведочные работы незаконными, поэтому европейцы намерены приостановить переговоры с Турцией по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту и временно отказаться от встреч на высоком уровне.

Также Совет ЕС предложит сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год и призовет Европейский инвестиционный банк пересмотреть сотрудничество с Турцией. Впрочем, на более строгие карательные меры Брюссель пока идти не готов, признают дипломаты. Ведь он нуждается в сотрудничестве с турками в миграционной политике и в борьбе с терроризмом. Кроме того, там признают зависимость от Анкары в энергетике.

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Напомним, Кипр разделен на две части, одна из которых входит в Евросоюз, а вторая, Турецкая Республика Северного Кипра, занимающая около трети территории, признана только Анкарой.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра были недавно найдены большие месторождения природного газа. В июне Турция направила в спорный район судно «Фатих» для проведения бурения. Власти Кипра санкционировали арест экипажа этого судна. Однако на прошлой неделе Турция направила второе буровое судно «Явуз». Ранее Эрдоган заявлял о готовности защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

Еще накануне турецкий МИД предупреждал о том, что страна не откажется от геологоразведочных работ. Там напомнили, что самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра еще в 2011 году выдала нефтяной компании «Тюркие Петроллери» соответствующее разрешение, «и Турция от имени турок-киприотов приступит к бурению».

В свою очередь, Евросоюз в этом споре поддержали в Вашингтоне. Там назвали «провокационным шагом» отправку второго судна. «Мы призываем турецкие власти прекратить эти операции», – заявил Госдепартамент.

Премьер Северного Кипра Эрсин Татар в четверг раскритиковал политику Брюсселя. Он отметил, что прогреческая позиция, которую ЕС занял с самого начала, завела кипрский вопрос в тупик. «Точно так же, как греческая сторона ведет непрерывные буровые работы, турецкая сторона, имеющая право голоса в вопросе углеводородных ресурсов Кипра, тоже будет вести эти работы. Мы не остановимся», – цитирует его «Регнум».

Эксперты напоминают: для Турции застолбить за собой месторождение жизненно важно еще по экономическим причинам. «Страна находится под серьезным давлением и очень хочет стать крупным энергетическим игроком, – сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Абзалов. – Разведочные бурения на шельфе Кипра необходимо завершить до осени, вот почему Турция высылает туда уже не первое судно».

Кроме того, свою ссору с греками Эрдоган использует как козырь в игре с американским коллегой, считает эксперт. «Трамп игнорирует Эрдогана, и ситуация с Кипром – это возможность для Турции навязать США переговорный процесс. Угроза военных действий между союзниками по НАТО, в данном случае Греции и Турции, вынудят Трампа занять ту или иную позицию, чтобы консолидировать альянс. А это, без сомнения, усилит позиции Анкары», – резюмировал Дмитрий Абзалов.

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