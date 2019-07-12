Взгляд
12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
Разделы

США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
Перейти а раздел…

Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
Перейти а раздел…

С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китайская угроза для России – это миф

    Как Россия спасала Грузию

    Зачем России нужна Боливия

      Перейти а раздел…

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Суд Лондона заблокировал активы миллиардера из России
            Анонсированы межпарламентские переговоры России и ГрузииКиев возмутился запретом канадского «Всемирного конгресса украинцев» в РоссииБританский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕHuawei предложила странам мира отказаться от «черных ходов»
            В Конгрессе США одобрили возможность санкций против госдолга РоссииМолодая российская скрипачка найдена мертвой в ЛондонеВпервые представлен новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»Составлен рейтинг экономических вузов по уровню зарплат выпускников
            «Омского Мимино» заподозрили в убийствеНа Украине рассказывающих небылицы людей разрешили называть «гандонами»Исполнителя роли Овечкина задержали за дебош в аэропорту КраснодараЛюк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России

            «подождем и посмотрим»


            Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции

            санкций против госдолга


            Эксперт: США хотят ударить по рублю

            «диагноз не утешителен»


            Алибасов записал видео после скандала на Первом канале

            Видео

            реакция общества


            Россия накажет Грузию без санкций

            военный парад


            Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

            производство газовых турбин


            Удалось ли Siemens победить российское импортозамещение

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Противоядие от русофобии


            Евгений Примаков: Санкции как взведенный курок для Грузии

            Речь Посполита 2.0


            Сергей Перепелица: США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

            Пузырь кредитования


            Антон Любич: Российской экономике нужен быстрый рубль

            на ваш взгляд


            Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?

            С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

            Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих берегов   12 июля 2019, 10:00
            Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов,
            Диана Харькова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО.

            Турецкие военные разместят первую батарею С-400 «Триумф» в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией, предположила в четверг местная газета «Милли газете». Такое решение, отмечает газета, принято после «детального изучения местности и оценки властями». Еще одну батарею С-400 могут разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции или в южной провинции Хатай, пишет газета.

            Примечательно, с любой из этих трех точек «Триумф» перекрывает не только сирийскую границу, но и Кипр, особенно из Мерсина. Размещение российских комплексов именно в этом регионе будет означать, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган решил использовать их как серьезный аргумент в новом витке спора за ресурсы этого острова.

            Информированный источник сообщал ранее «Интерфаксу», что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля. А еще в начале июня многие эксперты предрекали, что российские зенитные комплексы турки оставят в окрестностях Анкары, для защиты столицы. Как известно, ЗРС С-400 «Триумф» может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. При таком сценарии им отводилась бы чисто символическая функция, поскольку расстояние от столицы до южных и восточных рубежей как раз превышает радиус действия комплексов.

            Однако в среду Эрдоган дал понять: если уж Турция решила вложить столь серьезные деньги в покупку «Триумфа», то она готова будет реально применить это оружие. «Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию», – цитировал турецкого президента ТАСС.

            Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в интервью «Известиям» тоже не исключал, что комплексы разместят на границе Турции и Сирии, а одним из источников угрозы назвал Кипр.

            «Вокруг нас одни горячие точки: Ирак, Иран, Сирия, Кипр, весь наш регион – как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза – со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где Северный Кипр и Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи», – говорил турецкий политик.

            «Турция сосредотачивает в регионе силы своих ВМС для охраны буровых установок, что, конечно, опасно. Строго говоря, это территориальные воды Кипра. Эта акватория расположена далеко даже от Северного Кипра, который оккупировали турки, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. – Может ли Эрдоган пойти дальше в этой авантюре? Исключать этого нельзя, учитывая специфику этой фигуры. Но это тогда война со странами Евросоюза».

            Эксперт полагает: Эрдоган проявил решительность в вопросе Кипра, чтобы улучшить свою репутацию внутри страны. Как напомнил эксперт, «он проиграл выборы во всех крупных городах – Стамбуле, Измире, Анкаре, причем в Стамбуле дважды проиграл, хотя первый раз отменил результаты голосования». Как полагает Багдасаров:

            «Сейчас Эрдогану необходим крупный «шухер» вне пределов Турции».

            Что касается газового месторождения на шельфе Кипра, то вокруг него пересеклись интересы не только Кипра и Турции, но и Израиля, Ливана и Сирии. «Израиль, например, тоже планирует качать газ из соседнего шельфа, расположенного в территориальных водах Ливана. Тут вокруг масса конфликтных ситуаций. Просто никто так агрессивно себя не ведет, как Эрдоган», – заключил Семен Багдасаров.

            В среде военных экспертов не исключают, что спор за газовые месторождения перерастет в военное столкновение. Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, появление у Турции С-400 станет «серьезным аргументом в ее настойчивом желании продолжать исследования в территориальных водах Кипра».

            Он напомнил, что «Триумф» обладает большей дальностью, «чем противорадиолокационные ракеты». «Для их использования соответствующим комплексам придется войти в зону досягаемости С-400, что может означать большие потери. А Европа панически боится любых потерь», – считает Сивков. И добавляет, что сам факт появления таких систем в регионе «исключит любую возможность использования западной авиации против Турции».

            Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов не исключает, что турецкий лидер вскоре начнет шантажировать Евросоюз угрозами перебазировать С-400 уже на сам Кипр. Взамен за отказ от таких планов он потребует закрыть глаза на геологоразведочные работы, а в перспективе узаконить и свою добычу газа в территориальных водах Кипра. Впрочем, Евросоюз и остальные союзники Турции по НАТО воспримут такие угрозы, как блеф, уверен Абзалов, ведь Кипр рассматривается как стратегически важный объект Восточного Средиземноморья.

            Как передал в четверг Reuters, на следующей неделе Евросоюз введет против Турции санкции за разработку газовых месторождений у побережья Кипра. Об этом говорится в проекте заявления Совета ЕС на уровне глав МИД. Там считают подобные геологоразведочные работы незаконными, поэтому европейцы намерены приостановить переговоры с Турцией по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту и временно отказаться от встреч на высоком уровне.

            Также Совет ЕС предложит сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год и призовет Европейский инвестиционный банк пересмотреть сотрудничество с Турцией. Впрочем, на более строгие карательные меры Брюссель пока идти не готов, признают дипломаты. Ведь он нуждается в сотрудничестве с турками в миграционной политике и в борьбе с терроризмом. Кроме того, там признают зависимость от Анкары в энергетике.

            Напомним, Кипр разделен на две части, одна из которых входит в Евросоюз, а вторая, Турецкая Республика Северного Кипра, занимающая около трети территории, признана только Анкарой.

            На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра были недавно найдены большие месторождения природного газа. В июне Турция направила в спорный район судно «Фатих» для проведения бурения. Власти Кипра санкционировали арест экипажа этого судна. Однако на прошлой неделе Турция направила второе буровое судно «Явуз». Ранее Эрдоган заявлял о готовности защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

            Еще накануне турецкий МИД предупреждал о том, что страна не откажется от геологоразведочных работ. Там напомнили, что самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра еще в 2011 году выдала нефтяной компании «Тюркие Петроллери» соответствующее разрешение, «и Турция от имени турок-киприотов приступит к бурению».

            В свою очередь, Евросоюз в этом споре поддержали в Вашингтоне. Там назвали «провокационным шагом» отправку второго судна. «Мы призываем турецкие власти прекратить эти операции», – заявил Госдепартамент.

            Премьер Северного Кипра Эрсин Татар в четверг раскритиковал политику Брюсселя. Он отметил, что прогреческая позиция, которую ЕС занял с самого начала, завела кипрский вопрос в тупик. «Точно так же, как греческая сторона ведет непрерывные буровые работы, турецкая сторона, имеющая право голоса в вопросе углеводородных ресурсов Кипра, тоже будет вести эти работы. Мы не остановимся», – цитирует его «Регнум».

            Эксперты напоминают: для Турции застолбить за собой месторождение жизненно важно еще по экономическим причинам. «Страна находится под серьезным давлением и очень хочет стать крупным энергетическим игроком, – сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Абзалов. – Разведочные бурения на шельфе Кипра необходимо завершить до осени, вот почему Турция высылает туда уже не первое судно».

            Кроме того, свою ссору с греками Эрдоган использует как козырь в игре с американским коллегой, считает эксперт. «Трамп игнорирует Эрдогана, и ситуация с Кипром – это возможность для Турции навязать США переговорный процесс. Угроза военных действий между союзниками по НАТО, в данном случае Греции и Турции, вынудят Трампа занять ту или иную позицию, чтобы консолидировать альянс. А это, без сомнения, усилит позиции Анкары», – резюмировал Дмитрий Абзалов.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............