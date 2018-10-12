«Единая разведшкола ЕС» послужит делу раскола Евросоюза

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
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        • Из интернета

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          «Единая разведшкола ЕС» послужит делу раскола Евросоюза

          Разведчиков всех европейских стран собираются готовить в единой разведшколе. Однако у этого проекта есть масса подводных камней   21 ноября 2018, 17:10
          Фото: Alkis Konstantinidis/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Евросоюз затеял очередной объединительный проект – на этот раз в области разведки. В ЕС решено создать Совместную разведывательную школу, где будут готовить специалистов по разведке для всех стран сообщества. Однако вместо объединения спецслужб школа, скорее всего, сыграет прямо противоположную роль – и вот почему.

          Главы военных ведомств стран Евросоюза договорились о запуске новых проектов в сфере безопасности, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Проекты утверждены в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO).

          ЕС удвоил до 34 число совместно реализуемых проектов. В них входит разработка ракетных систем тактического назначения, беспилотной наземной системы, системы подавления БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и системы слежения за химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами, передает РИА «Новости». Кроме того – и это особенно любопытно – страны ЕС решили создать Совместную разведывательную школу (Joint EU Intelligence School, JEIS). Ведущими странами проекта станут Греция и Кипр.

          Согласие на участие в проекте совместной шпионской школы дали 25 из 28 стран ЕС. Демонстративно не участвуют в проекте Великобритания и два ее верных нукера: Дания и Мальта. Дания вообще не участвует ни в каких европейских совместных проектах, связанных с безопасностью – это принципиальная позиция интеграции в разведывательную систему Соединенного Королевства. Мальта же прикрылась нежеланием увеличивать свои военные расходы, если таковые у островитян вообще есть. Глухое нежелание высказывают и Нидерланды, также активно интегрированные в британскую систему разведки. Но Амстердам и вовсе не желает ничего слышать о проектах европейской армии имени Макрона, как и Бельгия.

          Британцы уже сутки исходят ядом и нетипичным юмором в адрес проекта совместной шпионской школы. Все понимают, что отказ Лондона в этом участвовать связан с непонятными последствиями скорого Брексита. Но на бумаге Великобритания прикрылась программой «Пять глаз» (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом), которой, по мнению Лондона, «достаточно» для безопасности страны, а европейские проекты «не очевидны по сохранности».

          Эту «неочевидную сохранность» увязывают с выбором руководства и места расположения будущей разведшколы. Командовать школой будут греки, а находиться она будет на Кипре. Греция и Кипр объявлены в англоязычных источниках «самыми близкими к России странами НАТО». Это не слишком очевидное утверждение, но в той атмосфере, что сложилась сейчас на туманных островах, этого вполне достаточно.

          В конце концов, почти четверть острова Кипр занимает именно британская военная база в Акротири, напичканная в том числе и радиоэлектронным оборудованием. А государственная религия православие и периодические закупки российского оружия еще не делают Грецию «самой близкой к России». Румыны тоже православные, и что из этого?

          Дополнительно, как элегантно выразились британские эксперты, «подняла брови» Турция. Она в недоумении из-за неожиданных преференций для своего исторического врага – греков. Претензии Анкары на доминирование в Восточном Средиземноморье не подразумевают какую-то руководящую роль Греции хоть в чем-то. Даже в проекте совместной разведывательной школы.

          По некоторым данным, доминировать в проекте все-таки будут не греки, а немцы, из которых и предполагается составить костяк преподавательского состава.

          Сейчас в ЕС функционирует так называемый Разведывательный и ситуационный центр (EU INTCEN), который должен поставлять информацию комиссару по международным делам (сейчас это Федерика Могерини), а также работать системой раннего оповещения о военных и террористических угрозах. В нем 70 сотрудников, расположен он в Брюсселе в комплексе зданий ЕС, и руководит этой системой немец, бывший глава БНД Герхард Конрад. Как функционирует эта штука, легко представить на примере любой европейской бюрократической системы. Национальные разведки 28 стран отсылают в Брюссель сводки, вымарывая оттуда все, что хотели бы вымарать, а затем 70 высокооплачиваемых бездельников пишут для Могерини сводные отчеты.

          Понятно, что те национальные разведки, которые дорожат своими источниками, старательно увиливают от полноценного сотрудничества с EU INTCEN. В первую очередь это как раз британцы, а также Дания, Нидерланды, Норвегия и Мальта. Тихим саботажем занята и французская разведка. На бульваре Мортье еще со времен Саркози, вернувшего Францию в военные структуры НАТО, оформилась оппозиция любым формам сотрудничества с нефранкофонными разведками.

          Иначе говоря, идея чего-то общеевропейского в разведывательной сфере прекрасно демонстрирует нарастающие трения между отдельными системами внутри как бы «единой» Европы.

          Некоторые национальные разведки европейских стран на дух не переносят друг друга.

          Запереть в одном помещении венгра и румына, норвежца и шведа – большая ошибка, как и грек с турком никогда не найдут общий язык, что им там ни объясняй про единую Европу и общие ценности. А к албанцам цивилизованные люди вообще стараются не приближаться. Как в таких условиях будет функционировать новая совместная разведывательная школа – трудно предсказать.

          Дополнительно интересно, что практически вся информация, связанная с созданием школы на Кипре, сводится к ритуальным фразам про кибервойну и противодействие гибридным войнам. Ни в НАТО, ни в новых европейских структурах до сих пор не могут всему этому дать толковое определение, но звучит красиво и пугающе.

          Но для того, чтобы обучить человека отлавливать вредоносные вирусы или мониторить соцсети, совершенно не обязательно вывозить его на курортный Кипр. Работа же с агентурной разведкой всегда носит исключительно национальный характер, вплоть до особых методов ее ведения. А попытка создать наднациональную методику приведет лишь к бюрократическому оформлению процедуры. То есть кто-то должен будет написать учебный план этой «курортной школы» и тем самым создать протоколы поведения, которым и будут обучать слушателей.

          Для понимания: протоколы поведения при проведении «человеческой разведки» (humint по американской терминологии, которая противопоставляется технической и космической разведке) – это объемные книги, в которых максимально детально прописано, что, как и когда надо делать в агентурном быту.

          Во времена холодной войны эти протоколы формировались как некий обобщенный опыт. То есть не надо было слушать в разведшколе рассказы бывалых ветеранов, а можно было просто книжку почитать. В 70–80-х такие методички появились и в КГБ СССР, хотя практика устных лекций сохранилась. В американской же разведывательной системе и наследовавшей ей европейской с годами все это превратилось просто в свод нерушимых правил, которые заучиваются наизусть, а шаг в сторону влечет за собой служебное расследование за «нарушение протокола».

          При этом эти тексты не обновляются десятилетиями, что порой приводит к анекдотичным историям типа задержаний в Москве сотрудников американского посольства с женскими париками в сумках и в ватниках.

          В европейской бюрократической реальности уже где-то через год все это почти наверняка будет доведено до того логического безумия, в котором и существует общеевропейская бюрократия.

          Флаг, конечно, им в руки, если на Кипре вообще собираются учить агентуру, а все это не превратится в бюрократическую отписку, в которой практически всегда побеждают немцы. С другой стороны, это хоть какая-то попытка выйти из-под тотального влияния англоязычных разведструктур. В таком контексте и нежелание Великобритании с группой поддержки в этом участвовать можно только приветствовать. Пусть там сами как-нибудь вырабатывают общие протоколы, которые почти наверняка напишут немцы. Все будет однообразно и структурированно, а работать против однообразия заметно проще, чем против импровизации.

          Если же протоколы возьмутся писать греки, тогда и вовсе можно расслабиться. Точно будет понятно, когда у европейской разведки время на кофе, когда сиеста и когда пора на пляж.

          В британской разведывательной системе популярна фраза «есть дружественные страны, но нет дружественных разведок» (there are friendly countries, but there are no friendly intelligence services). Это утверждение в полном объеме применимо к той ситуации, которая сложилась в Европе вокруг всех искусственных бюрократических попыток создать некую наднациональную разведывательную систему.

          Противоречия внутри Европы никогда этого не позволят. А «курортная школа» на Кипре вполне может превратиться в очередной бюрократический проект – даже при наличии самого большого желания создать что-то новое и успешное.


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