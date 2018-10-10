Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...

Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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          Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

          Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на Россию   12 октября 2018, 18:45
          Фото: Marcos Brindicci/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны?

          В объединении разведок спецслужб пяти англоязычных государств, получившем неофициальное название «Пять глаз», с начала года поделились друг с другом секретной информацией о внешней деятельности России и Китая, сообщили семь чиновников в четырех странах.

          При этом произошло расширение сотрудничества альянса «Пять глаз», в который уже входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США, с Германией и Японией. Это, по словам чиновников, является признаком расширения международного фронта против китайских операций, инвестиций и влияния. По словам ряда анонимных источников, расширение сотрудничества равнозначно неофициальному расширению группы «Пять глаз» по конкретному вопросу иностранного вмешательства, пишет Reuters.

          И хотя, как отмечает издание, в центре внимания альянса находится Китай, спецслужбы также обсуждают и деятельность России. «Консультации с нашими союзниками, партнерами-единомышленниками о том, как реагировать на напористую международную стратегию Китая, теперь проходят намного чаще», – подтвердил американский чиновник.

          Улучшенная координация альянса демонстрирует расхождение между американскими декларациями и реальной политикой Вашингтона. Несмотря на сигналы президента США Дональда Трампа о его готовности действовать в одиночку в противостоянии с Китаем, члены американской администрации упорно продолжают работу за кулисами, чтобы собрать неформальную коалицию для противостояния Пекину.

          «Пять глаз» (у него есть официальная аббревиатура, напоминающая непроизносимый иероглиф – AUSCANNZUKUS) – история исключительно англосаксонская и тихоокеанская. После Второй мировой войны, когда начали активно развиваться разнообразные радио- и электронные средства слежения, выяснилось, что США и Великобритания не могут полностью покрыть некоторые регионы. Тогда и начался процесс сближения разведывательных систем Канады, Австралии и Новой Зеландии со «старшими братьями» вплоть до полного слияния и поглощения.

          Например, с 2009 года разведывательный центр Бюро по обеспечению секретности правительственной связи Новой Зеландии в долине Вайхопай перешел к так называемому полному сбору. Что это означает? В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется перехват всей передаваемой информации. Для этого использовалась одиозная система наблюдения под названием XKeyscore, предназначенная для слежения за электронной почтой и закономерностями поиска в интернете. Материалы перехвата в массовом порядке передавались американскому АНБ и другим ведомствам, входящим в состав группы «Пять глаз». При этом Новая Зеландия почти не участвует в управлении ее работой и в принятии решений, а лишь обеспечивает США своими материалами в интересах глобальной американской слежки.

          Иногда это принимало карикатурные формы. Для Австралии и Новой Зеландии приоритетными объектами сбора информации были в основном Самоа, Вануату, Тувалу, Кирибати, Фиджи и Тонга – страны, не самые опасные с точки зрения глобальных угроз. Ранее Самоа – единственная страна на планете, с которой у Новой Зеландии есть договор о дружбе – осуществляла всю связь с зарубежными странами через тихоокеанский спутник Intelsat, за которым осуществлял слежку центр новозеландской разведки в Вайхопае. Такая вот «дружба».

          Но в 2009 году Самоа проложила подводный кабель аж до Гавайев, и новозеландцы остались не у дел. В документе службы электронной разведки, обнародованном Сноуденом, были только слезы: «К сожалению, радиоэлектронная разведка уже утратила доступ к абонентам из Самоа из-за проложенного недавно кабеля на Гавайи. По всей вероятности, к концу года из эфира уйдут почти все линии, за исключением нескольких резервных». Тогда новозеландские контрразведчики при помощи армии начали слежку за коммерческим судном-кабелеукладчиком Ile De Re, которое прокладывало новую кабельную линию. Военные из совместного центра РЭБ при помощи сил и средств министерства обороны в марте 2009 года ежедневно следили за перемещением судна, предоставляя Бюро по обеспечению секретности правительственной связи информацию о ходе работ. При этом никакой практической пользы в этом не было. Корабль неуклонно прокладывал кабель, который делал работу новозеландских «слухачей» бессмысленной, а они тратили ресурсы, чтобы просто посмотреть, как он это делает.

          И вот теперь эта махина должна перенацелиться на Россию и Китай.

          Надо сказать, что «Пять глаз» – название только костяка организации. В разных условиях и в разные эпохи к этому альянсу ситуативно подключали разные страны и блоки стран, так что появлялись «Семь глаз», «Двенадцать глаз» и даже однажды «Семнадцать глаз». Единственная западная страна, которую стараются не подпускать к такого рода разведывательным альянсам, – Франция. Ее разведывательная система, с точки зрения англосаксов, неблагонадежна, коррумпирована, и вообще пусть лучше кофе на бульварах пьют. С круассанами. Пока взрослые дяди следят за кабелеукладчиком.

          В реальности же французы просто отказываются таскать каштаны из огня, как бы каламбурно это ни звучало.

          Париж не готов слепо передавать всю собираемую информацию в АНБ, а американцы готовы только на такую форму «сотрудничества».

          На практике сплошной массив необработанной информации просто передается АНБ, которое его и разбирает. Диалог не складывается.

          Если большая часть ресурсов «Пяти глаз» в Азиатско-Тихоокеанском регионе теперь будет перенацелена на Китай и Россию, то жители Кирибати вдохнут спокойно. Что они ищут в поисковиках – теперь их личная проблема. Но что кирибатцам – радость, китайцу – беда. Регион Южной части Тихого океана – место глухое. Там даже стабильных морских трасс нет. Дотянуться оттуда до каких-то российских коммуникаций или секретов шансов нет. А вот Китай с его бесконечной хуацяо (диаспорой) попадает под удар.

          «Пять глаз» и ранее практиковали работу именно внутри хуацяо, отслеживая связи этнических китайцев с исторической родиной. Это выглядело логично, поскольку китайцы действительно склонны безбожно использовать хуацяо, привлекая их ко всяким незаконностям. Сейчас предлагается и вовсе поставить этнических китайцев, живущих в Тихоокеанском регионе, под тотальный контроль. Это все, конечно, целиком незаконно, не оправдывается даже «Патриотическим актом» и ждет своего нового Сноудена.

          Нам же пока опасаться нечего. Работа «Пяти глаз» завязана на АНБ, а уж с этой организацией как-то раньше справлялись.

          Механический сбор огромного массива информации себя не оправдал, но тем не менее эта практика почему-то у англосаксов в почете.

          Додумались же генерировать «белый шум», только в его электронном изводе – такой же огромный массив бессмысленной компьютерной информации, которым все эти механизмы слежения забиваются до полной неработоспособности. Вот пусть и вылавливают в этом во всем хоть какие-то крупицы полезной информации. Это им не за самозванцами следить.


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