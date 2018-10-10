Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны?

В объединении разведок спецслужб пяти англоязычных государств, получившем неофициальное название «Пять глаз», с начала года поделились друг с другом секретной информацией о внешней деятельности России и Китая, сообщили семь чиновников в четырех странах.

При этом произошло расширение сотрудничества альянса «Пять глаз», в который уже входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США, с Германией и Японией. Это, по словам чиновников, является признаком расширения международного фронта против китайских операций, инвестиций и влияния. По словам ряда анонимных источников, расширение сотрудничества равнозначно неофициальному расширению группы «Пять глаз» по конкретному вопросу иностранного вмешательства, пишет Reuters.

И хотя, как отмечает издание, в центре внимания альянса находится Китай, спецслужбы также обсуждают и деятельность России. «Консультации с нашими союзниками, партнерами-единомышленниками о том, как реагировать на напористую международную стратегию Китая, теперь проходят намного чаще», – подтвердил американский чиновник.

Улучшенная координация альянса демонстрирует расхождение между американскими декларациями и реальной политикой Вашингтона. Несмотря на сигналы президента США Дональда Трампа о его готовности действовать в одиночку в противостоянии с Китаем, члены американской администрации упорно продолжают работу за кулисами, чтобы собрать неформальную коалицию для противостояния Пекину.

«Пять глаз» (у него есть официальная аббревиатура, напоминающая непроизносимый иероглиф – AUSCANNZUKUS) – история исключительно англосаксонская и тихоокеанская. После Второй мировой войны, когда начали активно развиваться разнообразные радио- и электронные средства слежения, выяснилось, что США и Великобритания не могут полностью покрыть некоторые регионы. Тогда и начался процесс сближения разведывательных систем Канады, Австралии и Новой Зеландии со «старшими братьями» вплоть до полного слияния и поглощения.

Например, с 2009 года разведывательный центр Бюро по обеспечению секретности правительственной связи Новой Зеландии в долине Вайхопай перешел к так называемому полному сбору. Что это означает? В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется перехват всей передаваемой информации. Для этого использовалась одиозная система наблюдения под названием XKeyscore, предназначенная для слежения за электронной почтой и закономерностями поиска в интернете. Материалы перехвата в массовом порядке передавались американскому АНБ и другим ведомствам, входящим в состав группы «Пять глаз». При этом Новая Зеландия почти не участвует в управлении ее работой и в принятии решений, а лишь обеспечивает США своими материалами в интересах глобальной американской слежки.

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Иногда это принимало карикатурные формы. Для Австралии и Новой Зеландии приоритетными объектами сбора информации были в основном Самоа, Вануату, Тувалу, Кирибати, Фиджи и Тонга – страны, не самые опасные с точки зрения глобальных угроз. Ранее Самоа – единственная страна на планете, с которой у Новой Зеландии есть договор о дружбе – осуществляла всю связь с зарубежными странами через тихоокеанский спутник Intelsat, за которым осуществлял слежку центр новозеландской разведки в Вайхопае. Такая вот «дружба».

Но в 2009 году Самоа проложила подводный кабель аж до Гавайев, и новозеландцы остались не у дел. В документе службы электронной разведки, обнародованном Сноуденом, были только слезы: «К сожалению, радиоэлектронная разведка уже утратила доступ к абонентам из Самоа из-за проложенного недавно кабеля на Гавайи. По всей вероятности, к концу года из эфира уйдут почти все линии, за исключением нескольких резервных». Тогда новозеландские контрразведчики при помощи армии начали слежку за коммерческим судном-кабелеукладчиком Ile De Re, которое прокладывало новую кабельную линию. Военные из совместного центра РЭБ при помощи сил и средств министерства обороны в марте 2009 года ежедневно следили за перемещением судна, предоставляя Бюро по обеспечению секретности правительственной связи информацию о ходе работ. При этом никакой практической пользы в этом не было. Корабль неуклонно прокладывал кабель, который делал работу новозеландских «слухачей» бессмысленной, а они тратили ресурсы, чтобы просто посмотреть, как он это делает.

И вот теперь эта махина должна перенацелиться на Россию и Китай.

Надо сказать, что «Пять глаз» – название только костяка организации. В разных условиях и в разные эпохи к этому альянсу ситуативно подключали разные страны и блоки стран, так что появлялись «Семь глаз», «Двенадцать глаз» и даже однажды «Семнадцать глаз». Единственная западная страна, которую стараются не подпускать к такого рода разведывательным альянсам, – Франция. Ее разведывательная система, с точки зрения англосаксов, неблагонадежна, коррумпирована, и вообще пусть лучше кофе на бульварах пьют. С круассанами. Пока взрослые дяди следят за кабелеукладчиком.

В реальности же французы просто отказываются таскать каштаны из огня, как бы каламбурно это ни звучало.

Париж не готов слепо передавать всю собираемую информацию в АНБ, а американцы готовы только на такую форму «сотрудничества».

На практике сплошной массив необработанной информации просто передается АНБ, которое его и разбирает. Диалог не складывается.

Если большая часть ресурсов «Пяти глаз» в Азиатско-Тихоокеанском регионе теперь будет перенацелена на Китай и Россию, то жители Кирибати вдохнут спокойно. Что они ищут в поисковиках – теперь их личная проблема. Но что кирибатцам – радость, китайцу – беда. Регион Южной части Тихого океана – место глухое. Там даже стабильных морских трасс нет. Дотянуться оттуда до каких-то российских коммуникаций или секретов шансов нет. А вот Китай с его бесконечной хуацяо (диаспорой) попадает под удар.

«Пять глаз» и ранее практиковали работу именно внутри хуацяо, отслеживая связи этнических китайцев с исторической родиной. Это выглядело логично, поскольку китайцы действительно склонны безбожно использовать хуацяо, привлекая их ко всяким незаконностям. Сейчас предлагается и вовсе поставить этнических китайцев, живущих в Тихоокеанском регионе, под тотальный контроль. Это все, конечно, целиком незаконно, не оправдывается даже «Патриотическим актом» и ждет своего нового Сноудена.

Нам же пока опасаться нечего. Работа «Пяти глаз» завязана на АНБ, а уж с этой организацией как-то раньше справлялись.

Механический сбор огромного массива информации себя не оправдал, но тем не менее эта практика почему-то у англосаксов в почете.

Додумались же генерировать «белый шум», только в его электронном изводе – такой же огромный массив бессмысленной компьютерной информации, которым все эти механизмы слежения забиваются до полной неработоспособности. Вот пусть и вылавливают в этом во всем хоть какие-то крупицы полезной информации. Это им не за самозванцами следить.