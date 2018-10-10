«Пятиглазый» альянс контрразведок займется противодействием России и Китаю

Объединение разведок спецслужб пяти англоязычных государств, получившее неофициальное название «Пять глаз», с начала года поделилось друг с другом секретной информацией о внешней деятельности России и Китая, сообщили семь чиновников в четырех странах.

При этом произошло расширение сотрудничества альянса «Пять глаз», в который уже входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США, с Германией и Японией. Это, по словам чиновников, является признаком расширения международного фронта против китайских операций, инвестиций и влияния.

По словам ряда анонимных источников, расширение сотрудничества равнозначно неофициальному расширению группы «Пять глаз» по конкретному вопросу иностранного вмешательства, пишет Reuters.

И хотя, как отмечает издание, в центре внимания альянса находится Китай, спецслужбы также обсуждают и деятельность России.

«Консультации с нашими союзниками, партнерами-единомышленниками о том, как реагировать на напористую международную стратегию Китая, теперь проходят намного чаще», – подтвердил американский чиновник.

Улучшенная координация альянса демонстрирует, что, несмотря на сигналы президента США Дональда Трампа о его готовности действовать в одиночку в противостоянии с Китаем, члены американской администрации упорно продолжают работу за кулисами, чтобы собрать неформальную коалицию для противостояния Пекину.

Тем временем в Китае заявили о выходе войны между Пекином и Вашингтоном за рамки торговли.

В начале октября вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай в желании сменить президента Соединенных Штатов. При этом США засекретили данные о «китайском вмешательстве» в американские выборы. Китай отверг все обвинения США.