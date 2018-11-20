Страны ЕС собрались создать Совместную разведывательную школу

Главы военных ведомств стран Евросоюза договорились о запуске новых проектов в сфере безопасности, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Проекты утверждены в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO), передает ТАСС.

ЕС удвоил до 34 число совместно реализуемых проектов. В их число входит разработка ракетных систем тактического назначения, модульной беспилотной наземной системы, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, системы подавления БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы и интегрированной системы слежения за химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами, передает РИА «Новости».

Кроме того, страны ЕС решили создать Совместную разведывательную школу (Joint EU Intelligence School, JEIS). При этом ведущими странами проекта станут Греция и Кипр.