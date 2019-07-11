С-400 назвали ключевым аргументом Турции в споре с Евросоюзом по Кипру

«Наличие у Турции ЗРК С-400 станет серьезным аргументом в ее настойчивом желании продолжать исследования в территориальных водах Кипра», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя обострение ситуации вокруг геологоразведочных работ, проводимых Турцией в территориальных водах Кипра, несмотря на протесты Греции и Евросоюза.

«Появление С-400 существенно осложнит для стран Европы противодействие Турции в этом регионе. Этот ЗРК имеет очень большую дальность стрельбы. Значительно большую, чем противорадиолокационные ракеты. Для их использования соответствующим комплексам придется войти в зону досягаемости С-400, что может означать большие потери. Причем речь идет не о крылатых ракетах, их не жалко. Погибнут люди, элита вооруженных сил Европы. А Европа панически боится любых потерь», – считает капитан первого ранга запаса, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

«В случае попытки противодействия турецким С-400 российского производства, не помогут и радиопомехи, поскольку у С-400 очень высокий уровень защищенности, – полагает Сивков. – Так что само появление таких систем в регионе исключит любую возможность использования европейской авиации, пока эти комплексы не будут подавлены».

Но и это будет сделать не просто, учитывая высокую мобильность российского ЗРК, констатировал военный эксперт.

«То есть наличие у Турции такого оружия станет серьезнейшим аргументом в их настойчивом желании продолжать геологоразведочные работы в территориальных водах Кипра, несмотря на протесты Греции и Евросоюза», – резюмировал Сивков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, МИД Турции заявил о продолжении геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия. В регионе находятся две турецкие буровые установки – «Фатих» и «Явуз». Греция и Кипр считают провокацией проведение геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где были обнаружены месторождения газа. Однако Турция уверена, что имеет право на природные богатства в данном регионе.

В сообщении МИД Турции было отмечено, что членство Кипра в ЕС не дает права греческой общине острова «узурпировать законные права и интересы турок-киприотов».

Напомним, на шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море.

Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.