Турция проигнорировала реакцию ЕС на бурение шельфа Кипра

МИД Турции заявил о продолжении геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия.

«В начале мая наш корабль «Фатих» начал бурение на западе от острова Кипр на континентальном шельфе, о котором наша страна заявила в ООН, в рамках лицензий, предоставленных нашим правительствам. Наше буровое судно «Явуз» было отправлено на юг от полуострова Карпаз для работы по лицензии, выданной правительством Турецкой Республики Северного Кипра... Турция сохраняет свои права на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и будет продолжать защищать права турецкой общины Кипра на его шельф», – сказано в заявлении МИД Турции, передает РИА «Новости».

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки – «Фатих» и «Явуз». Греция и Кипр считают провокацией гпроведение геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где были обнаружены месторождения газа. Однако Турция уверена, что имеет право на природные богатства в данном регионе.

В сообщении МИД Турции также отмечено, что членство Кипра в ЕС не дает права греческой общине острова «узурпировать законные права и интересы турок-киприотов».

«С учетом этого мы отвергаем заявления, сделанные МИД Греции и властями ЕС, которые считают эту деятельность нашей страны незаконной. В этих заявлениях не упоминаются турки-киприоты, которые являются соучредителем Республики Кипр... Таким образом, ЕС стал участником этой несправедливости и не сможет взять на себя роль нейтрального посредника в переговорах по урегулированию кипрского вопроса», – уточняется в заявлении.

Напомним, на шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море.

Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.