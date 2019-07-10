США призвали Турцию отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра

Власти Соединенных Штатов призывают Анкару отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра, считая отправку Турцией бурового судна «Явуз» к берегам республики «провокационным шагом», говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.

«США по-прежнему глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах близ Кипра, [в том числе] недавней отправкой бурового судна «Явуз». Этот провокационный шаг вызывает напряженность в регионе. Мы призываем турецкие власти прекратить эти операции», – приводит ТАСС заявление главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ортэгус также призвала все стороны «воздержаться от действий, которые усиливают напряженность в регионе».

Напомним, на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. Турция считает, что у нее есть право на природные богатства в регионе, однако США неоднократно требовали от Анкары прекратить бурение.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назревающем конфликте между Турцией и Грецией за кипрский шельф.