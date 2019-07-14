Седьмой российский самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию

Министерство обороны Турции сообщило о прибытии седьмого самолета из России с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим седьмой самолет приземлился на авиабазе Мюртед [в провинции Анкара]», – сказано в сообщении Минобороны, передает ТАСС.

Ранее в Турцию прибыл шестой самолет.

Также сообщалось, что в Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».