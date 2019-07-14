В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина

Конфликт Соединенных Штатов и Турции из-за российских комплексов С-400 может обернуться решением Анкары покинуть Североатлантический альянс, что является «огромной победой» президента России Владимира Путина, пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.

По мнению немецкого политолога, сделка Анкары и Москвы заметно ухудшит и без того натянутые отношения Турции с США. Причем Вашингтону придется ввести санкции против Турции – юридически Дональд Трамп не сможет от них отказаться, хотя, вероятно, он постарается отложить их, говорится в статье Focus Online, содержание которой приводит РИА «Новости».

Автор статьи подчеркивает, что возможное решение Турции покинуть НАТО станет «огромной геостратегической потерей» для альянса, и призывает не исключать такого варианта. По его словам, исход конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего.

При этом сам факт возникновения трений между Анкарой и Вашингтоном, убежден Томас Егер, уже говорит о триумфе Владимира Путина. Даже если Турция сохранит членство в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу, считает он.

«Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе», – подчеркивает Егер.

Кроме того, продолжает автор статьи, благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес. Российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб, говорится в публикации.

По словам Егера, укрепление отношений Москвы и Анкары является «международной сенсацией».

В то же время ослабление связей с США грозит обернуться большими политическими и экономическими потерями для Турции. Эрдогану, вероятно, придется прибегнуть к помощи Москвы, чтобы сохранить власть, считает немецкий политолог.

Самой беспомощной стороной в этой ситуации выглядит Европа, констатирует Егер. Конфликт затрагивает жизненные интересы региона, однако европейские страны неспособны повлиять на решение этого вопроса, заключает политолог в статье для Focus Online.

Другое немецкое издание, газета Welt, ранее написала, что поставки в Турцию российских ЗРК С-400 могут стать для Анкары «точкой невозврата».

В воскресенье министерство обороны Турции сообщило о прибытии шестого самолета с элементами С-400.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

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