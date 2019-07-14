В С-400 увидели «точку невозврата» для Турции

Поставки в Турцию российских ЗРК С-400 могут стать для Анкары «точкой невозврата», после которой не исключено ее прощание с Западом, пишут немецкие СМИ.

Как подчеркивает Welt, США и НАТО пытались, но не смогли сорвать сделку.

Издание считает, что Турция осталась верна договоренностям с Россией, так как последняя обладает большим влиянием на Ближнем Востоке, чем США, и нужна Анкаре в качестве переговорного партнера в регионе, передает РИА «Новости».

Кроме того, Welt напоминает, что при попытке госпереворота в 2016 году турецкий парламент подвергся атаке с воздуха. С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы. В этом случае Анкара будет защищена от США – при использовании американских систем Patriot сузществует риск, что в критической ситуации американцы отключат ПВО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о начале поставок российских ЗРК в Турцию.

США отложили санкции против Турции из-за годовщины попытки госпереворота, так как Вашингтон не хочет давать повод для обвинений в причастности к случившемуся.